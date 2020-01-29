مد فترة التحويل للحاجزين بـ"الإسكان الاجتماعي"

أعلن عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة التحويل للحاجزين بمشروع "الإسكان الاجتماعي" بـ(الإعلان الثامن "كراسة الشروط الحمراء والزرقاء" - الإعلان التاسع - الإسكان القومي من 2005 : 2009 - النقابات "محدودي الدخل")، ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوفرة حالياً، والوحدات الجاري تنفيذها، أو بـ(المدن / المراكز) التى لا تتوافر بها وحدات سكنية، وانطبقت عليهم شروط الحجز، وذلك حتى يوم 1/3/2020، كفرصة أخيرة للحاجزين، لتمكين أكبر عدد من الراغبين فى التحويل لتقديم "طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية" عبر البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.









وأشارت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن عدم تقدم الحاجزين ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوفرة حالياً والوحدات الجاري تنفيذها، أو بـ(المدن / المراكز) التى لا تتوافر بها وحدات سكنية بطلباتهم للتحويل خلال هذه الفرصة الأخيرة، يُعد عدولاً عن الحجز، ويلتزم الحاجزون باسترداد مبلغ مُقدم جدية الحجز، موضحة أنه قد سبق الإعلان عن تلقي "طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية" عبر البوابة الإلكترونية لمركز خدمة المواطنين (https://cservices.shmff.gov.eg)، وذلك للحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي (الإعلان الثامن كراسة شروط"حمراء/زرقاء" - الإعلان التاسع - الإسكان القومي من 2005 : 2009 – النقابات "محدودي الدخل")، خلال الفترة من 1/12/2019 : 1/2/2020.





وقالت مى عبدالحميد: إنه بالنسبة للحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي بالإعلان الثامن كراسة شروط "حمراء / زرقاء"، مُتاح لهم التحويل من مناطق (الدلنجات – أبوالمطامير – أبوحمص – كفر الداور – مدينة النوبارية الجديدة – دمنهور – إدكو) إلى مناطق (الرحمانية – مركز بدر – وادي النطرون – برج العرب)، بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، ومن منطقتي (أبوعطوة – جلبانة) إلى مناطق (القنطرة شرق – فايد – القصاصين)، بمحافظة الإسماعيلية، ومن مناطق (طلخا – أجا – المطرية – الجمالية – السنبلاوين – الكردي) إلى مناطق (بني عبيد – نبروه – المنزلة - بلقاس)، بمحافظة الدقهلية، ومن مناطق (بركة السبع – الباجور – الشهداء) إلى مناطق (مدينة السادات – مركز السادات – أشمون – تلا – قويسنا – منوف)، بمحافظة المنوفية، ومن مناطق (برج البرلس – بلطيم – سيدي سالم – بيلا – دسوق) إلى مناطق (قلين – مطوبس – الحامول – الرياض – فوة – الرحمانية – مركز بدر – وادي النطرون)، بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة، ومن منطقتي (بهتيم – حي شبرا الخيمة) إلى منطقتي (الخانكة – العبور)، بمحافظة القليوبية، ومن منطقة (طهطا) إلى منطقتي (سوهاج الجديدة – أخميم الجديدة)، بمحافظة سوهاج، ومن مناطق (فاقوس – مشتول السوق – كفر صقر – مركز الزقازيق - بلبيس) إلى مناطق (القرين – أبوكبير – أولاد صقر – العاشر من مضان)، بمحافظة الشرقية.









وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه مُتاح للحاجزين بمنطقة (حلوان) التحويل إلى (مدينة 15 مايو)، بمحافظة القاهرة، ومن منطقة (قطور) إلى مناطق (بسيون – سمنود – كفر الزيات – المحلة الكبرى – زفتى)، بمحافظة الغربية، ومن منطقتي (ملوي – مغاغة) إلى مناطق (سمالوط – مطاي – المنيا الجديدة)، بمحافظة المنيا، ومن منطقة (الخارجة) إلى مناطق (بلاط – الفرافرة – مدينة أسيوط الجديدة – أبوتيج – الغنايم – منقباد – ديروط – منفلوط – أبنوب – ساحل سليم – البداري – صدفا – الفتح – مركز أسيوط)، بمحافظتي الوادي الجديد وأسيوط، ومن منطقة (مرغم قبلي "العامرية أول") إلى مدينة برج العرب الجديدة، بمحافظة الإسكندرية، ومن مناطق (مركز الواحات البحرية – مركز الصف – منشية البكاري – حي الوراق – مركز أبوالنمرس – مركز كرداسة) إلى مدينة 6 أكتوبر، بمحافظة الجيزة، ومن منطقة (مركز مرسى مطروح) إلى مناطق (مركز مرسى مطروح "غرفتين وصالة" – سيدي عبدالرحمن – سيوة – الحمام – العلمين)، بمحافظة مطروح، ومن منطقتي (أهناسيا – ناصر) إلى مناطق (بني سويف الجديدة – الواسطى – الفشن)، بمحافظة بني سويف، ومن منطقتي (مركز الفيوم – يوسف الصديق) إلى مناطق (طامية – هوارة المقطع – سنورس – دمشقين – شدموه)، بمحافظة الفيوم.









وبالنسبة للحاجزين بالإعلان التاسع، أوضحت مى عبدالحميد، أنه مُتاح لهم التحويل من منطقة (برج البرلس) إلى مناطق (قلين – الحامول – مطوبس – فوة – الرياض – الرحمانية – مركز بدر – وادي النطرون)، بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة، ومن منطقة (فاقوس) إلى مناطق (القرين – أبوكبير – العاشر من رمضان – أولاد صقر)، بمحافظة الشرقية، ومن منطقة (كفر الدوار) إلى مناطق (الرحمانية – مركز بدر – وادي النطرون – برج العرب)، بمحافظتي البحيرة والإسكندرية.









وفيما يتعلق بالحاجزين المحولين من (الإسكان القومي)، إلى مشروع الإسكان الاجتماعي، قالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه مُتاح لهم التحويل من مناطق (أبوالمطامير – أبوحمص) إلى مناطق (مركز بدر – وادي النطرون – الرحمانية – برج العرب) بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، ومن منطقة (أبوعطوة) إلى مناطق (فايد – القصاصين – القنطرة شرق) بمحافظة الإسماعيلية، ومن منطقة (أجا) إلى مناطق (المنزلة – بلقاس)، بمحافظة الدقهلية، ومن منطقة (الخارجة) إلى مناطق (بلاط – مدينة أسيوط الجديدة – أبوتيج – الغنايم – منقباد – ديروط – منفلوط – أبنوب – ساحل سليم – البداري – صدفا – الفتح – مركز أسيوط)، بمحافظتي الوادي الجديد وأسيوط، ومن منطقة (الشهداء) إلى مناطق (أشمون – منوف – مدينة السادات – مركز السادات – قويسنا)، بمحافظة المنوفية، ومن منطقتي (دراو - الصداقة) إلى مدينة أسوان الجديدة، بمحافظة أسوان، ومن مناطق (برج البرلس – بلطيم – بيلا – دسوق – سيدي سالم) إلى مناطق (مطوبس – فوة – قلين – الحامول – الرياض – الرحمانية – مركز بدر – وادي النطرون)، بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة، ومن منطقة (حي شبرا الخيمة) إلى منطقة (الخانكة)، بمحافظة القليوبية، ومن منطقة (طنطا) إلى مناطق (بسيون – زفتى – سمنود – كفر الزيات – المحلة الكبرى)، بمحافظة الغربية، ومن منطقتي (فاقوس – مركز الزقازيق) إلى مناطق (العاشر من رمضان – أبوكبير – أولاد صقر)، بمحافظة الشرقية، ومن منطقة (ملوي) إلى مدينة المنيا الجديدة، بمحافظة المنيا، ومن منطقة (ناصر) إلى مناطق (بني سويف الجديدة – الفشن – الواسطى)، بمحافظة بني سويف، مشيرة إلى أنه بالنسبة للحاجزين بإعلان النقابات "محدودي الدخل" فمُتاح لهم التحويل من منطقة (مركز مرسى مطروح)، إلى مناطق (مركز مرسى مطروح "غرفتين وصالة" – سيدي عبدالرحمن – سيوة – الحمام - العلمين)، بمحافظة مرسى مطروح.





وأكدت مى عبدالحميد، أنه يشترط لقبول التحويل، عدم قيام العميل بإسترداد مقدم جدية الحجز، أو من سبق له التخصيص، أو قام بالتحويل بالإعلان الأصلي المُتقدم عليه، مشيرة إلى أنه قد تم إتاحة فيديو توضيحي لشرح الخدمة على الموقع الإلكتروني (https://cservices.shmff.gov.eg)، داخل صفحة الطلبات بمركز خدمة المواطنين، حيث يتم تحميل نموذج طلب التحويل وتحريره بخط اليد، وإعادة تحميله مرة أخرى بنفس الموقع، وفي حالة قبول الطلب بعد دراسته يشترط التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن لسداد رسوم جدية التحويل (35 جنيها) بواسطة صاحب الطلب (اسم العميل المُسدد لإيصال مقدم جدية الحجز سابقاً)، على أن يقوم العميل بتقديم إيصال سداد مقدم الحجز لموظف البريد للإطلاع عليه، ولا يُعتد بأي طلب سيتم بالمخالفة لتلك الشروط.









وأوضح المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم إغلاق تلقي تلك الطلبات من خلال مكتب خدمة المواطنين بالوزارة، ومراكز الخدمة التابعة للصندوق، ولن يتم النظر إلا للطلبات التـي تقدم من خلال الموقع الإلكتروني، وعلى من يرغب في مزيد من التفاصيل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحاً : الساعة التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.























