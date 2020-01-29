يلا شووت NOW مشاهدة مباراة بيراميدز ونادى مصر بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش بيراميدز YALLA ONLINE

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة نادي مصر، غدا الأربعاء 29 يناير، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.





موعد مباراة بيراميدز ونادى مصر

وتقام مباراة الذهاب المؤجلة بين بيراميدز ضد نادي مصر، ضمن مباريات الأسبوع الـ15 على ملعب ستاد الكلية الحربية، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.









تراوري يتقدم بالهدف الأول لصالح بيراميدز في المصري

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد نادى مصر

ويمكنك مشاهدة مباراة بيراميدز ونادي مصر على قناة time sport.





ترتيب الفرق بالدوري المصري

يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 23 نقطة من مجموع لعب 14 مباراة، بينما يحتل نادي مصر المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة من مجموع لعب 14 مباراة.



