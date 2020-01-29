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كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة بيراميدز ونادى مصر بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «بيراميدز » رابط بيراميدز HD

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:05 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تقام يوم غدًا الاربعاء مباراة نادي مصر ضد بيراميدز والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد الكلية الحربية لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والتي كان مقررًا لها يوم الرابع عشر من شهر يناير الجاري .


مباراة نادي مصر ضد بيراميدز


وقبل اللقاء يحتل فريق نادي بيراميدز المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد إحدى وعشرين نقطة جمعها الفريق من أربعة عشر مباراة بالفوز في ستة لقاءات والتعادل في خمسة فيما خسر رفقاء عبد الله السعيد ثلاثة مباريات .


في المقابل يحتل فريق نادي مصر المركز الاخير برصيد إحدى عشر نقطة من أربعة عشر مباراة بالفوز في مباراتين فقط والتعادل في خمسة وتلقى الفريق سبعة هزائم حتى الآن .


توقيت متابعة مباراة نادي مصر ضد بيراميدز


ومن المُنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .
 

القنوات الناقلة لمباراة نادي مصر ضد بيراميدز في الدوري المصري


ومن المنتظر أن تنقل مباراة نادي مصر ضد بيراميدز عبر قناتي أون سبورتس إتش دي وقناة تايم سبورت.

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