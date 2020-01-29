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دراسة جديدة: الولايات المتحدة معرضة لخطر الكوارث البيئية بسبب النفايات النووية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:48 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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قد تواجه الولايات المتحدة خطر التلوث النووي بسبب عدم كفاية طرق تخزين النفايات النووية، حسبما كشف منشور جديد في مجلة Nature Materials.

ووفقًا للعالم الرئيسي في البحث، شياولي جو، فإن التقنيات الحالية ليست كافية للحفاظ على تخزين النفايات بأمان، لأن المواد المستخدمة في طرق التخزين الحالية سرعان ما تتآكل، مما يزيد من خطر تسرب النفايات النووية إلى التربة والماء والهواء .

وكما أوردت وكالة سبوتنيك، أجرى فريق البحث تجربة في ظروف محاكاة تحت جبل يوكا حيث من المتوقع بناء مستودع النفايات الأمريكي. اكتشوفا أن مستوى التآكل في الفولاذ المقاوم للصدأ، المستخدم في علب التخزين، كان "شديداً" بسبب التفاعلات الكيميائية التي تسرعها النفايات النووية.

وقال "جو": "في سيناريو الحياة الواقعية، تكون أشكال النفايات الزجاجية أو الخزفية على اتصال وثيق مع العلب المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. إنها تخلق بيئة عدوانية فائقة يمكنها تآكل المواد المحيطة".

ووفقًا للعالم، في حالة تلف غلاف الحاويات، فإن المواد المشعة عالية المستوى يمكن أن تسبب دمارًا بيئيًا.

وحسب ما ورد، لا تملك الولايات المتحدة حاليًا مكبًا للنفايات النووية من صناعة الدفاع، والتي يتم تخزينها عادة داخل عبوات معدنية مدفونة تحت الأرض بالقرب من المنشآت النووية التي أنتجت فيها.

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