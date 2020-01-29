عرض "ولاد رزق2" ضمن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم.. غدا

يعرض فيلم "ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز، ضمن فعاليات الدورة الـ46 لمهرجان جمعية الفيلم السنوى للسينما المصرية، غدا الخميس ، والذى يقام فى مركز الإبداع بدار الاوبرا المصرية، ويعقبه ندوة نقاشية مع صناع العمل، وقررت إدارة المهرجان إهداء هذه الدورة إلى روح الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، كأحد الأعضاء الأوائل للجمعية منذ بدايتها، والتي تحمل اسم سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب ضيف شرف هذه الدورة.

وتتكون لجنة تحكيم الدورة ٤٦ من جمعية الفيلم، الناقد كمال رمزى رئيس اللجنة، وعضوية كلا من، المخرج هانى لاشين، والمخرجة هالة خليل، والمخرج والسيناريست محمد أبو سيف، ومهندس الديكور فوزى العوامرى، ومدير التصوير واستاذ معهد السينما د. محمد عسر، والمونتيرة واستاذ المونتاج رحمة منتصر، والناقدة السينمائية ماجدة موريس، والناقد السينمائى أسامة عبد الفتاح، والناقد السينمائى محمد الروبى وأخيرا الفنان الكبير عزت العلايلي والناقدة السينمائية علا الشافعي.





ويأتى ذلك بعد النجاح الذى حققه فيلم "ولاد رزق 2" بطولة النجمين أحمد عز وعمرو يوسف، بعد تخطيه حاجز الـ 100 مليون جنيه، حيث سجل 100 مليون و7 ألاف جنيه، منذ عرضه فى السينمات، من إخراج طار ق لعريان، وإنتاج سينرجى، وبتحقيق الفيلم 100 مليون جنيه فى شباك التذاكر، يصبح ثانى الأفلام وصولاً إلى هذا الرقم بعد فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز والمخرج مروان حامد والذى حصد 103 ملايين 441 ألف جنيه من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

"ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

الجزء الأول من الفيلم عرض عام 2015، وتدور قصة الجزء الثانى بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذى قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثًا واحدًا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم فى عوالم جديدة عليهم، ويضعهم فى مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.