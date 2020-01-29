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الانتهاء من 99% من الأعمال الإنشائية لمتحف كفر الشيخ

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:03 ص
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بوابة الفجر
عمرو الشامي
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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الحالة الإنشائية والمعمارية لمتحف كفر الشيخ، ويجرى تنفيذ المتحف على مساحة‪6760 ‬ مترًا مربعًا بتكلفة ‪30‬ مليون جنيه، ويضم قاعة بوتو وهي أهم قاعات المتحف وتضم نتائج أعمال الاكتشافات الأثرية من العصور المختلفة ومنطقة آثار تل الفراعين، وهي مدينة بوتو القديمة والتي تعد أقدم العواصم الفرعونية سنة 320 ق.م.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المتحف يضم قاعة العرض الرئيسية، وعدة قاعات مقسمة تقسيمًا موضوعيًا وتاريخيًا حسب العصور التاريخية المختلفة، بما فيها عصر الأسر الفرعونية والعصرين اليوناني والروماني، بالإضافة إلى عصور الحكم البيزنطي والقبطي والإسلامي، أما القاعة الثالثة وهي قاعة العرض الدوري ويتم فيها عروض دورية متنوعة محددة تتميز بديناميكية العرض المتحفي المتغير.

وأشار، إلى أنه تم الانتهاء من 99% من الأعمال الإنشائية لمتحف كفر الشيخ، وجار إنهاء مشكلة الكهرباء والحماية المدنية، مؤكدًا على إنهاء جميع المعوقات.
الانتهاء من 99% من الأعمال الإنشائية لمتحف كفر الشيخ
الانتهاء من 99% من الأعمال الإنشائية لمتحف كفر الشيخ
الانتهاء من 99% من الأعمال الإنشائية لمتحف كفر الشيخ
الانتهاء من 99% من الأعمال الإنشائية لمتحف كفر الشيخ
الانتهاء من 99% من الأعمال الإنشائية لمتحف كفر الشيخ
الانتهاء من 99% من الأعمال الإنشائية لمتحف كفر الشيخ
الانتهاء من 99% من الأعمال الإنشائية لمتحف كفر الشيخ
الانتهاء من 99% من الأعمال الإنشائية لمتحف كفر الشيخ
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الكلمات المفتاحية

محافظ كفر الشيخ متحف كفر الشيخ

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