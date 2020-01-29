بعد أزمة النقاب.. فنانات تمسكن بحجابهن ودافعن عنه

أمل حجازي



حنان ترك

فسئلها الشيخ سألها إذا كانت جاهدت في الإسلام أم لا فردت عليه بأنه ولدت مسلمة فقال لها إن ذلك ورث وأنها لم تجاهد فيه.



وأكدت حنان أن الشيخ قال لها إنها عليها أن تؤمن أيضا بأركان الإيمان وليس الإسلام كما أن الشيخ طلب منها بأن تفتح سورة النور في القرآن الكريم والتي تحدثت عن فريضة الحجاب للنساء، مضيفة أن الشيخ أكد لها من خلال تفسير السورة بأن الحجاب فريضة على جميع النساء المسلمات، فآمنت بكلامه.





شيماء سعيد



تعتبر الفنانة شيماء أخر المشاهير الذين أرتدن الحجاب مؤخرا، حيث فوجئ الجمهور بصورها بالحجاب بعد نشر إحدي صديقاتها صورا لها ومباركة إيها، وجاء هذا القرار بعد وفاة والداها، لتجد في أعتزال الفن وأرتداء الحجاب ألأقرب لقلبها.





سهير البابلي



الفنانة سهير البابلي من أشهر الفنانات اللواتي أرتدن الحجاب، حيث قالت عن هذا القرار أنها خافت من لقاء الله وأرادت إرضاء لترتدي الحجاب وتعتزل الفن في عام 1997، وبعد أعتزالها قررت العودة للتمثيل فقدمت مسلسل "قلب حبيبة" مرتدية الحجاب.





شمس البارودي



تعتبر أيضا الفنانة الكبيرة شمس البارودي من أشهر النجمات في السينما المصرية التي أرتدت الحجاب وأعتزالن الفن نهائياً، فامنذ أتخاذها هذا القرار لم تظهر أمام الكاميرات.

شهد الوسط الفني علي مدار سنين اعتزال فنانات في عز نجوميتهن وارتداء الحجاب منهم من قررت عدم الظهور على الشاشة ومنهم من استمرت بتقديم أعمال تحت شروطها الخاصة التي تناسب حجابها.. ورصد الفجر الفني لك أشهر الفنانات اللاتي ارتدن الحجاب..قررت المطربة أمل حجازي منذ أكثر من عام أرتداء الحجاب، وتقديم الأغاني الدينية فقط، منها "حجابك تاج" و "لبيك اللهم لبيك".وقد كانت أعلنت أمل أرتدأها الحجاب واعتزال الفن عبر حساباتها عبر مواقع التواصل، حيث قالت:"واخيرا يا رب استجبت لدعواتي يا ارحم الراحمين منذ سنوات وداخلي يتألم بين الفن الذي كنت اعشقه ولم اكن امتهنه كمهنة، بل كان هواية، وبين الدين على الرغم من انني كنت قريبة داخليا من الله.ارتدت الفنانة حنان ترك الحجاب في أهوج شهرتها، وقالت عن سبب أتخذها هذا القرار في إحدي لقاء تلفزيوني لها أنها ذهبت لشيخ وسألته هل من يرتدي الحجاب يذهب إلى الجنة أم أنه أحد درجات الجنة فقط،