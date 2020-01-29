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«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة المصري والجونة بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش المصري الآن المصري

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:53 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يسيطر التكافئ على تاريخ مواجهات المصري ضد الجونة قبل مباراة اليوم، حيث سبق وتقابل الفريقين في 9 مباريات، فاز كل منهما في 3 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات، سجل الفريق البورسعيدي 6 أهداف، مقابل 7 أهداف سجلها الفريق الساحلي.

- التشكيل المتوقع لمباراة المصري والجونة

من المتوقع أن يبدأ إيهاب جلال مدرب المصري المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد مسعود
الدفاع : بهاء مجدي، وأحمد شوشة، وسعيدو سينبوري، وكريم العراقي
الوسط: عمرو موسى، وإسلام عطية، ومفتاح طقطق، وحسن علي، وشيخ موكورو
خط الهجوم: محمود وادي.

أما البرتغالي بيدرو بارني مدرب الجونة يتوقع أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمود الغرباوي
خط الدفاع: باسم علي – محمد نجيب – لؤي وائل – جوزيف نجويم
خط الوسط: سيرجي أكا – أكرم توفيق - إسلام محارب – أحمد حمدي – عمرو عبد الفتاح
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

- موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقام مباراة الجونة والمصري في الجولة 15 من الدوري الممتاز اليوم الأربعاء 29 / 1 / 2020 في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت أبوظبي، والثالثة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".

ويمكن متابعة البث التليفزيوني للمباراة عبر قناتي أون سبورت، وتايم سبورتس على القمر الصناعي نايلسات، كما ستنقل المباراة عبر البث الأرضي للتليفزيون المصري.

- طاقم حكام مباراة اليوم
يدير مباراة اليوم بين الجونة والمصري في الدوري الممتاز، طاقم حكام مكون من: صبري ابراهيم حكم ساحة، وأسامة السيد ومحمد سعيد مساعدان .. وأمير السيد حكما رابعا.


أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، أسماء حكام مباراتي الغد في الأسبوع الـ15 من عمر الدورى الممتاز علي النحو التالي :

المصرى والجونة : صبري ابراهيم  حكم ساحة، وأسامة السيد ومحمد سعيد مساعدان .. وأمير السيد حكما رابعا.

اف سي مصر وبيراميدز: طارق مجدي حكم ساحة، وأحمد ساهر وأحمد كمال مساعدان، وسيد فرج حكما رابعا.
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