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الخطوات اللازمة التي يجب اتخاذها من أجل تجنب فيروس كورونا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:56 ص
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أرشيفية
أرشيفية
ترجمة: دينا الشريف
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أصدرت السلطات المعنية وخبراء الصحة في السلطنة إرشادات حول الخطوات اللازمة التي يجب اتخاذها لتجنب فيروس كورونا.

ووفقًا للبيان الذي أدلى به المسؤولون، فإن أكثر الأعراض شيوعًا للفيروس هي الحمى، والسعال، وضيق التنفس بينما الأعراض الأقل شيوعًا هي الإسهال والقيء.

وجاء في البيان "الحالات المتقدمة تنطوي على الالتهاب الرئوي والفشل الكلوي" مضيفًا "لا يوجد حاليًا لقاحات بعد، وقد تظهر الأعراض من يومين إلى أكثر".

ونوه البيان على أنه يجب على الناس تجنب السفر إلى المناطق المتأثرة ما لم يكن ذلك ضروريًا؛ وتأكد من حصولك على جميع اللقاحات والأدوية اللازمة للسفر؛ طلب المشورة من مزود الرعاية الصحية الخاص بك؛ ولا تسافر إذا كنت تعاني من الحمى والسعال؛ إذا مرضت أثناء السفر، فاطلب الرعاية الطبية على الفور". نقًلا عن "فولكان بوست".

وفيما يتعلق بالوقاية، تقترح المبادئ التوجيهية ما يلي "غسل اليدين بالماء والصابون المطهر لمدة 20 ثانية على الأقل؛ وتجنب الاتصال مع المرضى؛ ولا تلمس العينين أو الأنف أو الفم بأيدي غير مغسولة؛ ولا تأكل طعامًا خامًا؛ اطبخ جيدا اللحوم والبيض. تجنب ملامسة الحيوانات والمنتجات الحيوانية".

ونقلت الولايات المتحدة واليابان مواطنين من المدينة الصينية في مركز تفشي فيروس جديد، اليوم الأربعاء حيث ارتفع عدد القتلى بشكل حاد الى 132 وظهرت أول حالة في الشرق الاوسط.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس الشبيه بالأنفلونزا بنسبة 26 إلى 132، وجميعهم تقريبًا في مقاطعة هوبي، وعاصمتها مدينة ووهان، حيث ظهر الفيروس الشهر الماضي في سوق للحيوانات البرية. والمقاطعة الوسطى التي يبلغ عدد سكانها حوالي 60 مليون نسمة هي قيد الإغلاق الفعلي.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا فيروس الوقاية من كورونا

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