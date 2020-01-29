تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام ريال سرقسطة

استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد على التشكيلة المتوقعة لمواجهة فريق ريال سرقسطة مساء اليوم في دور ال16 ببطولة كأس ملك إسبانيا.





وشهدت قائمة ريال مدريد غياب 7 لاعبين وهم إيسكو ألاركون وإيدير ميليتاو وكاسيميرو وماريانو دياز وماركو أسينسيو وإيدين هازارد وجاريث بيل.





ومن المتوقع أن يخوض ريال مدريد لقاء سرقسطة بتشكيل مكون من:





حارس المرمى: ألفونس أريولا.





خط الدفاع: ناتشو فرنانديز، رافائيل فاران، سيرجيو راموس، مارسيلو.





خط الوسط: فيدي فالفيردي، خاميس رودريغيز، توني كروس.





خط الهجوم: لوكا يوفيتش، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور.



