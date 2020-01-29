مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام اليوم بث مباشر| Liverpool Premier League live stream يترقب عشاق ومحبي الساحرة المستديرة مواجهة ليفربول الإنجليزي أمام نظيره وست هام يونايتد، التي تقام اليوم الأربعاء 29 يناير، ضمن موجهات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز"البريميرليج".





مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام اليوم بث مباشر| Liverpool Premier League live stream القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام يونايتد





مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام اليوم بث مباشر| Liverpool Premier League live stream وتقام مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، على استاد لندن الأولمبي، 9:45 مساء، ويمكن مشاهدة المباراة على قنوات "بي إن سوبرتس".





مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام اليوم بث مباشر| Liverpool Premier League live stream ويتصدر فريق ليفربول الدوري المصري برصيد نقاط 67، أما وست هام يحتل المركز الـ17 برصيد نقاط 23.





مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام اليوم بث مباشر| Liverpool Premier League live stream التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام وست هام:

حراسة المرمى: أليسون.





خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.





خط الوسط: هندرسون، فابينيو، فينالدوم.





خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، أوريجي.





التشكيل المتوقع لـ وست هام أمام ليفربول:

حراسة المرمى: راندولف.





خط الدفاع: زاباليتا، عيسى ديوب، أوغبينا، كريسويل، ماسوكو.





خط الوسط: أنطونيو، رايس، مارك نوبل.



