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«قناة مفتوحة» تنقل مباراة ليفربول مجانًا اليوم ضد وست هام مباشرة ON LINE مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:00 ص
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بوابة الفجر
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«قناة مفتوحة» تنقل مباراة ليفربول مجانًا اليوم ضد وست هام مباشرة ON LINE مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر  يترقب عشاق ومحبي الساحرة المستديرة مواجهة ليفربول الإنجليزي أمام نظيره وست هام يونايتد، التي تقام اليوم الأربعاء 29 يناير، ضمن موجهات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز"البريميرليج".

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة ليفربول مجانًا اليوم ضد وست هام مباشرة ON LINE مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر  القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام يونايتد

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة ليفربول مجانًا اليوم ضد وست هام مباشرة ON LINE مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر  وتقام مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، على استاد لندن الأولمبي، 9:45 مساء، ويمكن مشاهدة المباراة على قنوات "بي إن سوبرتس".

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة ليفربول مجانًا اليوم ضد وست هام مباشرة ON LINE مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر  ويتصدر فريق ليفربول الدوري المصري برصيد نقاط 67، أما وست هام يحتل المركز الـ17 برصيد نقاط 23.

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة ليفربول مجانًا اليوم ضد وست هام مباشرة ON LINE مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر  التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام وست هام:
حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، أوريجي.

التشكيل المتوقع لـ وست هام أمام ليفربول:
حراسة المرمى: راندولف.

خط الدفاع: زاباليتا، عيسى ديوب، أوغبينا، كريسويل، ماسوكو.

خط الوسط: أنطونيو، رايس، مارك نوبل.

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