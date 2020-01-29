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سولسكاير: بوجبا يريد العودة.. ولكن

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:31 ص
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بوجبا
بوجبا
الفجر الرياضي
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كشف جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي عن أن بول بوجبا يرغب في العودة إلى الملاعب في ظل معاناته من مشكلة في الكاحل بعد الخضوع لجراحة هذا الشهر لكن لا يوجد بعد جدول زمني لمشاركة اللاعب الفرنسي.

وشارك اللاعب البالغ عمره 26 عاماً في 8 مباريات فقط في كل المسابقات هذا الموسم حيث غاب ثلاثة أشهر قبل أن يخضع لجراحة.

وقال سولسكاير قبل مواجهة مانشستر سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة اليوم الأربعاء إذ يحاول يونايتد تعويض خسارته 1-3 ذهاباً: "قضى بول موسماً سيئاً بسبب الإصابة وهو لديه رغبة شديدة في العودة للعب كرة القدم.. من الصعب وضع جدول زمني للإصابات طويلة المدى.. هو يحب اللعب ويحب الوجود في المران أيضاً، أرى لاعباً شعر بالملل من الإصابات.. بول دائماً ما كان لاعباً من طراز رفيع ليس لدي أي شكوك في أنه سيستمتع باللعب عند العودة".

وأكد المدرب النرويجي أن يونايتد دخل في مفاوضات مع نيمانيا ماتيتش لاعب الوسط لتمديد عقده لما بعد الموسم الجاري.

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الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد سولسكاير بول بوجبا الدوري الانجليزي

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