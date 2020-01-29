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جماهير مانشستر يونايتد تعتدي على الرئيس التنفيذي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:49 ص
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مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
وكالات
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اعتدت مجموعة من جماهير نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على منزل إد وودوارد الرئيس التنفيذي للشياطين الحمر من خلال إلقاء الألعاب النارية عليه.

وذكرت صحيفة "ذا صن" فإن المجموعة التي هاجمت منزل إد وودوارد تدعى "The Men in Black"، وكان عددهم من 20 إلى 30 فردًا.

وأشارت إلى أن المعتدين ألقوا ألعابا نارية على منزل الرئيس التنفيذي ليونايتد كما عمدوا إلى رسم "جرافيتي" على السياج المحيط بمنزله.

يذكر أن هناك غضبًا من جانب الجماهير ضد عائلة جلايزر المالكة للنادي، بسبب تراجع نتائج مانشستر يونايتد بشدة خلال السنوات الأخيرة.

ويستعد الشياطين الحمر لمواجهة مانشستر سيتي اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

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