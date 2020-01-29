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إعلامية: التزامات اتفاق واشنطن بشأن سد النهضة كيانًا هلاميًا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:07 ص
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رانيا بدوي
رانيا بدوي
الفجر
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انتقدت الإعلامية رانيا بدوي، موقف مصر من المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة، في الولايات المتحدة الأمريكية، مطالبة المفاوض المصري ألا "يمضي على بياض".

وأضافت "بدوي"، في برنامجها "كلام رنوش"، الذي تنشره على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تاريخ أثيوبيا مع جيرانها بشأن بناء الأنهار تاريخا أسودًا، لافتة إلى أنها فعلت هذا مع كينيا، ولم تلتزم باتفاقها معها عند بناء سد آخر.

وشددت الإعلامية على ضرورة أن تحصل مصر من أثيوبيا على اعتراف بحصتها في مياه النيل مقابل اعتراف مصر بأحقية أثيوبيا في بناء السد، واصفة الالتزامات التي وضعت في اتفاق واشنطن بأنها "كيانا هلاميًا"، وليست شروطًا قوية.

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الكلمات المفتاحية

سد النهضة رانيا بدوي توك شو أخبار

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