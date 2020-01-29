ماذا قال مدرب أستون فيلا عن هدف تريزيجيه؟

أشاد دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا بهدف تريزيجيه في مرمى ليستر سيتي خلال مباراة نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والتي انتهت بفوز فريقه 2-1.

وقال مدرب أستون فيلا في المؤتمر الصحفي للقاء: "لعبنا أمام فريق كبير هو ليستر سيتي بعد التعادل في مباراة الذهاب 1-1 فكان لزامًا علينا الفوز في أرضنا.. إنه شعور رائع".

وأضاف سميث: "تريزيجيه منحنا الفرحة الكبيرة ولا يجب أن ننسى الدور الذي قام به حارس المرمى لكننا في النهاية حققنا ما كنا نريد من المباراة".

تريزيجيه يتحدث عن هدفه القاتل في ليستر سيتي

تحدث محمود حسن تريزيجيه لاعب وسط فريق أستون فيلا عن هدفه القاتل في شباك ليستر سيتي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بتمريرة من أحمد المحمدي أهلت الفريق للنهائي بعد الفوز 2-1 في نصف النهائي.

وقال تريزيجيه في تصريحات تليفزيونية: "سعيد جداً بالهدف الذي أحرزته ووصل بنا إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ولم يكن بالصدفة فلقد تدربنا على تلك اللعبة من قبل لأن هناك تفاهم كبير بيني وبين المحمدي".

وأضاف تريزيجيه: "المحمدي صنع تاريخ عظيم للمصريين في انجلترا وسبق له اللعب في ويمبلي أكثر من مرة لكن بالنسبة لي اللعب في ويمبلي حدث تاريخي.. علينا أن نركز في الفترة القادمة على مباريات الدوري الإنجليزي.