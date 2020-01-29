Advertisements
Advertisements
Advertisements

تريزيجيه: ليست صدفة.. تدربنا على هدفي في ليستر سيتي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:39 ص
Advertisements
تريزيجيه
تريزيجيه
الفجر الرياضي
Advertisements

تحدث محمود حسن تريزيجيه لاعب وسط فريق أستون فيلا عن هدفه القاتل في شباك ليستر سيتي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بتمريرة من أحمد المحمدي أهلت الفريق للنهائي بعد الفوز 2-1 في نصف النهائي.

 

وقال تريزيجيه في تصريحات تليفزيونية: "سعيد جداً بالهدف الذي أحرزته ووصل بنا إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ولم يكن بالصدفة فلقد تدربنا على تلك اللعبة من قبل لأن هناك تفاهم كبير بيني وبين المحمدي".

 

وأضاف تريزيجيه: "المحمدي صنع تاريخ عظيم للمصريين في انجلترا وسبق له اللعب في ويمبلي أكثر من مرة لكن بالنسبة لي اللعب في ويمبلي حدث تاريخي.. علينا أن نركز في الفترة القادمة على مباريات الدوري الإنجليزي.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هدف تريزيجيه ليستر سيتي كاس رابطة المحترفين تريزيجيه استون فيلا احمد المحمدى

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة من فايلر أمام الهلال السوداني

منذ حوالي 18 ساعة

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

منذ حوالي 10 ساعات

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

منذ حوالي 10 ساعات

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ حوالي 10 ساعات

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

منذ حوالي 10 ساعات

بوابه التعليم الاساسي | معرفة كشف نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي 2020 برقم الجلوس "كل المحافظات".. استعلم عن نتائج الشهادة الإعدادية

منذ حوالي 10 ساعات

بوابة نتائج التعليم الاساسى 2019 | ننشر كشف نتيجة الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي 2020 التيرم 1 برقم الجلوس (جميع المحافظات) عبر cairogovresults

منذ حوالي 10 ساعات

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

منذ حوالي 10 ساعات

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

منذ حوالي 10 ساعات

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر on sport يلا كورة رابط ماتش الزمالك اليوم هدف shikabala

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة ضد صالح جمعة

منذ حوالي 10 ساعة

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة حسني مبارك (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 15 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء.. أجواء غائمة وأمطار

منذ ساعتين

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020.. أنقر هنا للاستعلام عنها من بوابه التعليم الاساسي

منذ حوالي 10 ساعات

بوابه التعليم الاساسي تتيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019-2020 التيرم الأول.. اختر محافظتك وسجل رقم جلوسك

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

مشاهدة مباراة أستون فيلا ووليستر سيتي مباشر «القناة المفتوحة» SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع مباراة تريزيجيه

مشاهدة مباراة استون فيلا وليستر سيتي مبار بث مباشر عبر قناة beIN SPORTS رابط ماتش تريزيجيهNOW مباراة أستون فيلا بث حي

بث مباشر مباراة أستون فيلا بدون توقف YALLA SHOOT مشاهدة مباراة استون فيلا ضد ليستر سيتي متابعة مباراة تريزيجيه

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليستر سيتي واستون فيلا بث مباشر aston villa تريزيجيه كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة استون

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليستر سيتي واستون فيلا بث مباشر KOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش استون فيلا مبا

YOUTUBE - كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليستر سيتي واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف تريزيجيه رابط ماتش ا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:10 م

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

11:12 م

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

11:12 م

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

11:15 م

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

11:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status