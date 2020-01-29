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منتخب توجو يجدد عقد مدربه قبل لقاء منتخب مصر

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:32 ص
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منتخب مصر
منتخب مصر
عبد القادر عرابي
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أعلن الإتحاد التوجولي لكرة القدم، تجديد عقد المدرب الفرنسي الكبير "كلود لوروا" مدرب منتخب توجو الأول لكرة القدم لمدة عامين، حتى عام 2022.

وأذاع الإتحاد التوجولي لكرة القدم خبر تجديد عقد المدرب صاحب الـ 71 عاماً على موقعه الرسمي، وذلك من أجل منح مزيد من الإستقرار للمنتخب الغائب عن المحافل الأفريقية والعالمية منذ فترة بعيدة.

ويأمل منتخب توجو في بلوغ نهائيات كأس الأمم الأفريقية عام 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون في يناير من العام المقبل، بالإضافة لكأس العالم 2022 في قطر.

وسيواجه منتخب توجو منتخب مصر الأول في التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، حيث ستقام المباراة في يوم 23 مارس المقبل.

وتعادل منتخب توجو مع نظيره الكيني، فيما خسر من منتخب جزر القمر، ليحتل ذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة، خلف منتخب جزر القمر صاحب الصدارة برصيد 4 نقاط، ومنتخبي مصر وكينيا صاحبي المركزين الثاني والثالث برصيد نقطتين.

يذكر أن صاحبي المركزين الأول والثاني من المجموعة، سيتأهلان بشكل مباشر لنهائيات أمم أفريقيا عام 2021 في الكاميرون.

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