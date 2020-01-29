جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة وست هام ضد ليفربول بث مباشر

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء 29 / 1 / 2020، أبرزها مباراة وست هام ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي، ومواجهة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ15"

المصري ضد الجونة، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.





نادي مصر ضد بيراميدز، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ18"

وست هام ضد ليفربول، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.





جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس كاراباو "إياب الدور نصف النهائي"

مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.





مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا "الدور ربع النهائي"

إنتر ميلان ضد فيورنتينا، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.





جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا "دور الـ16"

ريال سرقسطة ضد ريال مدريد، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.





جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس فرنسا "دور الـ16"

باو ضد باريس سان جيرمان، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 6.



