وزراء الخارجية والري يواصلون اجتماعاتهم بشأن سد النهضة في أمريكا

يواصل وزراء الخارجية والري، من مصر والسودان وأثيوبيا، اجتماعهم في العاصمة الأمريكية واشنطن، للتوصل إلى اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، برئاسة وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن، وحضور رئيس البنك الدولى.



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، عن بدء الاجتماعات التي دعت لها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة.



وأشار المستشار احمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريحات صحفية إلى بدء الاجتماعات التي دعت اليها الإدارة الأمريكية كل من مصر وإثيوبيا والسودان، وتنعقد يومي ٢٨ و٢٩ يناير ٢٠٢٠ في واشنطن، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك بمشاركة وزراء الخارجية والموارد المائية لمصر وإثيوبيا والسودان، وبحضور وزير الخزانة الأمريكي ورئيس البنك الدولي.