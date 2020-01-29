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عاجل.. الأهلي يتطلع لضم مدافع النجم الساحلي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:11 ص
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فايلر
فايلر
عبد القادر عرابي
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أكدت تقارير صحفية تونسية، أن النادي الأهلي أجرى مفاوضات مع نادي النجلم الساحلي، من أجل ضم أحد لاعبيه، أثناء مباراة الفريقين معاً أول أمس، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووفقاً لصحيفة الصباح التونسية، فإن الأهلي أوفد أحد مسئوليه للتفاوض مع الظهير الأيمن الدولي التونسي وجدي كشريدة، لضمه للقلعة الحمراء في الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة التونسية، أن اللاعب رفض فكرة الإنتقال للأهلي، وذلك بسبب رغبته الأساسية في خوض تجربة الإحتراف في أحد الدوريات الأوروبية.

وكان كشريدة أحد أفراد كتيبة نسور قرطاج في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر الصيف الماضي، حيث أصبح قائد الجبهة اليمني بدلاً من لاعب الزمالك السابق حمدي النقاز.

ويبلغ كشريدة من العمر 24 عاماً، ويرتبط بعقد مع النجم الساحلي حتى صيف عام 2021، ويستطيع اللاعب شغل مركزي الجناح الأيمن والوسط المدافع، بالإضافة لمركزه الأساسي كظهير أيمن.

وأستطاع الأهلي عبور النجم بهدف دون رد سجله جونيور أجاي، في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليرتفع رصيد الأهلي لعشر نقاط، قبلأيام قليلة من مواجهة الهلال السوداني في ختام مباريات المجموعة.

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