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من بيروت.. شريف سلامة يواصل تصوير "أسود فاتح" مع هيفاء وهبي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:56 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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شارك الفنان شريف سلامة، صورة جديدة لة من بيروت أثناء تواجدة هناك لتصوير مسلسلة القادم "أسود فاتح" مع الفنانة هيفاء وهبي، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق شريف، على الصورة قائلًا: "لبنان، بيروت، أسود فاتح رمضان ٢٠٢٠".

مسلسل "أسود فاتح"، من بطولة كلا من الفنانة هيفاء وهبي، شريف سلامة، أحمد فهمي، رانيا منصور، فراس سعيد، حسام الجندي، صبري فواز، حنان سليمان، ناصر سيف، نانسي صلاح، عمر السعيد وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة صباح إخوان للمنتج صادق الصباح ومن سيناريو وحوار أمين. جمال وإخراج كريم العدل

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي بشكل مختلف وذلك بخلاف بأنه سعيد بالتعاون للمرة الأولى مع النجمة هيفاء وهبي وأن هذا الدور جديد عليه ولم يقدمه من قبل بهذه الصورة ويتمنى أن ينال العمل رد فعل إيجابي من قبل الجمهور والنقاد وغيرهم.

يذكر أن أخر أعمال الفنان شريف سلامة دراميا مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" حكاية "بدلة جديدة" والذي عرض مؤخراً وشاركته فى بطولة العمل الفنانة رانيا منصور وهو من سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة


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