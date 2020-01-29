"قلبي محروق".. نداء شرارة ترثي شقيقها الأصغر بكلمات مبكية (صورة)





ونشرت نداء صورة لشقيقها عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معبرة عن حزنها لوفاته بأبيات مؤثرة جاء فيها.



هو ليس مجرد زهرة وقعت من بستان أحلامي

هو اخذ الحلم بأكمله ورحل

اخي لا أبكيك اعتراضا بل شوقآ وحزن على فراقك



وأضاقت: "الله يرحم شبابك وتكون عريس في الجنه قلبي محروق والله بس قضاء الله وقدره، اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين أرجوا الدعاء لأخي محمود بالرحمة".





وأختتمت نداء كلامها قائلة: "الله يرحمك ويغفرلك ويسخرلك أهل الارض حتى يدعولك دائما، ربي إني أسألك بإسمك الأعظم أن تعطيه كل الراحة والفرح والأمنيات التي لم يحصل عليها في الدنيا فما عندك خير وابقى".



كانت نداء أعلنت عن وفاة شقيقها الأصغر 26 عامًا، وذلك عبر حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وقدمت "شرارة" العديد من الأغاني خلال مسيرتها منها "سهرانة أنا"، "أدور عليك"، و"أنا أردنية"، "هب السعد"، و"كلام في كلام"، و"يا نور"، "بتخون"، و"ضيعنا الحب"، و"يجرحني"، و"ابن النشامة"، و"زوروني"، و"بنت الشلبية".









تمر المطربة نداء شرارة هذة الأيام بأصعب أيام حياتها من بعد وفاة شقيقها الأصغر في حادث.