Advertisements
Advertisements
Advertisements

"لقيت الجمهور بيقطع شراينه".. رامي صبري يمازح تامر عاشور بعد حفلهما بجدة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:00 ص
Advertisements
بوابة الفجر
رانيا ماهر
Advertisements

مازح المطرب رامي صبري، تامر عاشور بعد حفلتهما سويًا في جدة، حيث روى رامي موقفًا طريفًا حدث معه على المسرح أثناء صعودة لغناء فقرتة بعد الفنان تامر عاشور.

وكتب، رامي على صورة شاركها من خلال حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" تجمعه بالفنان تامر عاشور، قائلًا: "عاشور، شارك معايا لأول مرة في حفل جدة وكانت الفقره بتاعته قبلي على طول، أقسم بالله طلعت على المسرح بعديه لقيت الجمهور بيقطع شراينه غنتلهم (أهد الدنيا) مفيش طب الراجل مفيش طب بقولك ايه تعالى مفيش قمت مكمل عليهم بقى وطلعت كل الأغاني الكئيبة اللي عندي وكملت عليهم".

وأضاف: "لا طبعا بهزر تامر فنان قوي جدًا جدًا وأنا مبسوط إننا غنينا في حفله واحد وفي بلد غير بلدنا وعملنا حفلة قوية جدًا الحمد لله وربنا يوفقك يا حبيبي إنت شخص طيب وفنان وتستاهل كل حاجه حلوة".

يذكر أن تامر عاشور، عقب تألقه بحفليه ضمن فعاليات موسم الرياض والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ بحضور جماهيري ضخم من مختلف الجنسيات العربية، أحيا حفلًا الثالث في جدة يوم الجمعة الماضي، كما شارك في إحياء حفلة المطريين رامي صبري وعائض.

يشار أن آخر أعمال الفنان تامر عاشور الغنائية هو ألبوم "أيام"، وضم 12 أغنية، وهم ماشوفناش خير، من غير ما أحكيلك، قولوله سماح، ما تختلفيش، فى بالى، بقالى زمان، مرة، خلصانة الحكاية، أيام، حبيبى أنت حبيبى، ده حكاية.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

مزيكا فن رامي صبري تامر عاشور

أخبار تهمك

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

منذ حوالي 8 ساعات

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر on sport يلا كورة رابط ماتش الزمالك اليوم هدف shikabala

منذ حوالي 13 ساعة

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة جديدة من فايلر أمام الهلال السوداني

منذ حوالي 16 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء.. أجواء غائمة وأمطار

منذ نصف ساعة

بوابه التعليم الاساسي تتيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019-2020 التيرم الأول.. اختر محافظتك وسجل رقم جلوسك

منذ حوالي 8 ساعات

بوابة نتائج التعليم الاساسى 2019 | ننشر كشف نتيجة الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي 2020 التيرم 1 برقم الجلوس (جميع المحافظات) عبر cairogovresults

منذ حوالي 8 ساعات

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة حسني مبارك (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 14 ساعة

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

منذ حوالي 8 ساعات

بوابه التعليم الاساسي | معرفة كشف نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي 2020 برقم الجلوس "كل المحافظات".. استعلم عن نتائج الشهادة الإعدادية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة ضد صالح جمعة

منذ حوالي 9 ساعات

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ حوالي 8 ساعات

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020.. أنقر هنا للاستعلام عنها من بوابه التعليم الاساسي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

تامر عاشور يكشف موعد ألبومه.. ويعتذر للجمهور

رامي صبري يحيي حفله الغنائي الأول بالسعودية في هذا الموعد

تأجيل حفل تامر عاشور بالتجمع الخامس.. تعرف على موعدها الجديد

تامر عاشور وساندي في حفل بنادي "إيروسبورت" 8 نوفمبر المُقبل

تعرف على موعد حفل تامر عاشور في موسم الرياض

تعرف على تفاصيل حفل تامر عاشور خلال موسم الرياض

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:10 م

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

11:12 م

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

11:12 م

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

11:15 م

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

11:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status