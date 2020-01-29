"لقيت الجمهور بيقطع شراينه".. رامي صبري يمازح تامر عاشور بعد حفلهما بجدة









وكتب، رامي على صورة شاركها من خلال حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" تجمعه بالفنان تامر عاشور، قائلًا: "عاشور، شارك معايا لأول مرة في حفل جدة وكانت الفقره بتاعته قبلي على طول، أقسم بالله طلعت على المسرح بعديه لقيت الجمهور بيقطع شراينه غنتلهم (أهد الدنيا) مفيش طب الراجل مفيش طب بقولك ايه تعالى مفيش قمت مكمل عليهم بقى وطلعت كل الأغاني الكئيبة اللي عندي وكملت عليهم".





وأضاف: "لا طبعا بهزر تامر فنان قوي جدًا جدًا وأنا مبسوط إننا غنينا في حفله واحد وفي بلد غير بلدنا وعملنا حفلة قوية جدًا الحمد لله وربنا يوفقك يا حبيبي إنت شخص طيب وفنان وتستاهل كل حاجه حلوة".



يذكر أن تامر عاشور، عقب تألقه بحفليه ضمن فعاليات موسم الرياض والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ بحضور جماهيري ضخم من مختلف الجنسيات العربية، أحيا حفلًا الثالث في جدة يوم الجمعة الماضي، كما شارك في إحياء حفلة المطريين رامي صبري وعائض.



يشار أن آخر أعمال الفنان تامر عاشور الغنائية هو ألبوم "أيام"، وضم 12 أغنية، وهم ماشوفناش خير، من غير ما أحكيلك، قولوله سماح، ما تختلفيش، فى بالى، بقالى زمان، مرة، خلصانة الحكاية، أيام، حبيبى أنت حبيبى، ده حكاية.









مازح المطرب رامي صبري، تامر عاشور بعد حفلتهما سويًا في جدة، حيث روى رامي موقفًا طريفًا حدث معه على المسرح أثناء صعودة لغناء فقرتة بعد الفنان تامر عاشور.