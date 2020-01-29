"الصحة" تكشف حقيقة انتشار فيروس كورونا في أفريقيا



وأوضحت أن أهم هذه الإجراءات هي وضع تعريف لحالة الإصابة بفيروس كورونا ورفع درجة الاستعدادات بجميع أقسام الحجر الصحي في كافة المنافذ سواء بحرية أو برية أو جوية ومناظرة جميع القادمين من الدول التي ظهر بها المرض.



وتابعت: تم استحداث كارت مراقبة للمسافرين القادمين من الدول التي ظهر بها الفيروس، ويشمل الاسم الرباعي للشخص والجنسية، وتاريخ الرحلة، وجهة القدوم، وتاريخ الوصول، ويتم متابعة الفرد خلال فترة حضانة الفيروس وهي 14 يوم.



وأضافت في تصريحات تلفزيونية، مع ببرنامج "المنصة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن وزارة الصحة منذ إعلان ظهور فيروس كورونا، اتخذت كافة الإجراءات الاحترزاية بالتعاون مع القطاعات المعنية بالوزارة.