Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجم ريال مدريد بديل كووزاوا في باريس سان جيرمان

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:47 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد تلقى عرضاً جاداً من باريس سان جيرمان للإنضمام إلى صفوفه في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وأفاد برنامج التشرينجيتو الإسباني بأن إدارة باريس سان جيرمان تقدمت بعرض إلى البرازيلي مارسيلو من أجل ضمه إلى حديقة الأمراء لتعويض الرحيل المُحتمل للظهير الفرنسي لايفين كووزاوا فى يناير الحالي.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن البرازيلي مارسيلو أصبح على مقاعد بدلاء ريال مدريد بسبب المستوى الرائع الذي يقدمه الفرنسي فيرلاند ميندي بالإضافة إلى إعتماد زين الدين زيدان عليه بشكل أساسي فى الجهة اليسرى في المباريات. وأكد البرنامج الإسباني أن مستقبل مارسيلو مع ريال مدريد في الصيف المقبل يحيطه بعض الغموض خاصة وأن النادي سيستعيد ظهيره المغربي أشرف حكيمي المُعار إلى بروسيا دورتموند والذي يستطيع اللعب في الجبهة اليسرى أيضًا.

وأوضح البرنامج الإسباني أن مارسيلو دخل دائرة إهتمام عدة أندية إنجليزية للإنضمام لها في يناير الجاري أو الصيف المقبل على الترتيب.

وكشف البرنامج الإسباني أن مارسيلو لعب 13 مباراة مع ريال مدريد منذ انطلاق الموسم الحالي في جميع المسابقات وصنع خلالهم أربع أهداف وأن عقد البرازيلي مارسيلو مع ريال مدريد ينتهي في يونيو 2022.
لايفين كووزاوا
لايفين كووزاوا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مارسيلو ريال مدريد باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي الدوري الإسباني

أخبار تهمك

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

منذ حوالي 7 ساعات

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة ضد صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

منذ حوالي 7 ساعات

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020.. أنقر هنا للاستعلام عنها من بوابه التعليم الاساسي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة جديدة من فايلر أمام الهلال السوداني

منذ حوالي 14 ساعة

ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020

منذ حوالي 5 ساعات

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

منذ حوالي 7 ساعات

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر on sport يلا كورة رابط ماتش الزمالك اليوم هدف shikabala

منذ حوالي 11 ساعة

بوابه التعليم الاساسي | معرفة كشف نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي 2020 برقم الجلوس "كل المحافظات".. استعلم عن نتائج الشهادة الإعدادية

منذ حوالي 7 ساعات

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

منذ حوالي 6 ساعات

بوابه التعليم الاساسي تتيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019-2020 التيرم الأول.. اختر محافظتك وسجل رقم جلوسك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة حسني مبارك (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 12 ساعة

بوابة نتائج التعليم الاساسى 2019 | ننشر كشف نتيجة الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي 2020 التيرم 1 برقم الجلوس (جميع المحافظات) عبر cairogovresults

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء.. الملكي يُحدد مهاجمه الجديد وتشيلسي يحدد 120 مليون يورو لترك نجمه للمرينجي

تحديد مصير مارسيلو مع ريال مدريد

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 12 مايو 2019

ريال مدريد يقترب من ضم بديل مارسيلو

ريال مدريد يطلب من مارسيلو حسم مصيره خلال ساعات

نجم ريال مدريد يصدم زيدان ويقرر الرحيل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:10 م

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

11:12 م

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

11:15 م

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

11:12 م

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

11:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status