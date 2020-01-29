نجم ريال مدريد بديل كووزاوا في باريس سان جيرمان

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن البرازيلي مارسيلو أصبح على مقاعد بدلاء ريال مدريد بسبب المستوى الرائع الذي يقدمه الفرنسي فيرلاند ميندي بالإضافة إلى إعتماد زين الدين زيدان عليه بشكل أساسي فى الجهة اليسرى في المباريات. وأكد البرنامج الإسباني أن مستقبل مارسيلو مع ريال مدريد في الصيف المقبل يحيطه بعض الغموض خاصة وأن النادي سيستعيد ظهيره المغربي أشرف حكيمي المُعار إلى بروسيا دورتموند والذي يستطيع اللعب في الجبهة اليسرى أيضًا.