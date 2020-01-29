زيدان يكشف حالة هازارد ويعلق على الميركاتو الشتوي

صرح زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن البلجيكي إدين هازارد نجم الفريق ما زال يحتاج بعض الوقت حتى يتمكن من المشاركة في المباريات نافياً إمكانية انضمامه لقائمة الفريق التي ستخوض مباراة ريال سرقسطة في دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا.





وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن هازارد كان تعرض لإصابة في الكاحل الأيمن أثناء مباراة العودة لفريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي منذ شهرين وغاب عن جميع مباريات الملكي طوال الفترة الماضية وعلى الرغم من عودته إلى التدريبات لكنه ما زال غير جاهز حتى الآن.





وقال زيدان في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة والذي صحيفة آس الإسبانية:"أفضل أن يكون جميع اللاعبين متاحين لدي خاصة عندما نتحدث عن لاعب مثل هازارد".





وأضاف:"رغم أنه عاد للتدريبات لكنه ليس مع الفريق بعد، سوف نرى هذا الأسبوع ونقيم حالته".



