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رونالدو يثير الجدل ويهدد بالرحيل عن يوفنتوس

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:31 ص
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رونالدو
رونالدو
علاء خليف
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اشتعل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي غضبًا بعد الهزيمة التي تعرض لها فريقه الأحد الماضي أمام فريق نابولي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الدوري الايطالي.

وذكرت تقارير صحفية أن هزيمة يوفنتوس أمام نابولي تسبب في غضب اللاعب البرتغالي، والذي رفض السقوط المدوي لفريقه أمام نابولي بعد الأداء القوي الذي ظهر عليه خلال المباراة ومحاولاته المكثفة لانقاذ فريقه من الهزيمة خلال اللقاء.

وأشارت الصحيفة الإيطالية "توتو سبورت" أن غضب رونالدو جاء بسبب تفريط فريقه في فرصة ثمينة لتوسيع الفارس في الصدارة مع منافسه المباشر انتر ميلان والاقتراب من حسم لقب البطولة المحلية.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو أصبح من قادة يوفنتوس ويعمل من أجل تحقيق الانتصارات مع فريقه والتقدم لحصد البطولات.

ويتصدر نادي يوفنتوس الإيطالي جدول ترتيب الدوري الايطالي بالموسم الحالي برصيد 51 نقطة، بينما يحتل فريق نابولي المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة.

البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يقبل بخسارة فريقه لقب الدوري الايطالي بالموسم الحالي، وقد يفكر في الرحيل عن صفوف الفريق.

ويخوض فريق يوفنتوس مواجهة قوية ضد نظيره فيورنتينا، على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو، الأحد المقبل، في الجولة 22 من الكالتشيو.

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الكلمات المفتاحية

يوفنتوس نابولي ضد يوفنتوس كريستيانو رونالدو الدوري الإيطالي

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