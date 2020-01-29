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إعلامي يفجر مفاجأة بشأن واقعة تعذيب طفلة في دار أيتام

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:31 ص
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الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز
أشرقت حفني
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علق الإعلامي محمد الباز، على واقعة تعذيب فتاة بإحدى دور الأيتام في العاشر من رمضان، قائلا: "المفارقة في هذه القضية أن مدير دار الأيتام التي كانت تعذب الفتاة، هي أستاذ تربية نفسية في كلية الطفولة جامعة المنوفية".

وأضاف الباز، خلال حلقة اليوم، من برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه بعد مشاهدة فيديو التعذيب، كان يرى ضرورة تأهيل المشرفين على دور الأيتام لمراعاة الأبعاد النفسية للطفل، ولكنه فوجئ أن رئيسة مجلس إدارة الدار أستاذ تربية نفسية.

وتابع الإعلامي: نحتاج رقابة قوية على دور الأيتام لأنها النهاية من الممكن أن تخرج لنا أشخاص صالحين، ويمكن أن تخرج لنا سفاحين وفي النهاية المجتمع يدفع الثمن.

وكان المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد أمر بفتح تحقيق عاجل، حول واقعة اعتداء مدير دار ايتام "نهر الحياة" فى العاشر من رمضان، على نزيلات الدار من الفتايات، بالضرب المبرح وتوجيه السباب والشتائم، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو يظهر مسؤولة الدار بالاعتداء على الفتيات بمواقع التواصل الاجتماعى.

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الكلمات المفتاحية

دار أيتام توك شو تعذيب أطفال أخبار

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