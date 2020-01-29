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أستاذ اقتصاد: مصر غيرت صورة أفريقيا خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:28 ص
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الاتحاد الأفريقي
الاتحاد الأفريقي
أشرقت حفني
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قالت أماني فاخر، أستاذ اقتصاد الدولي بجامعة حلوان، إن العام الذي تولت فيه مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي يعتبر عام الإنجازات الذي حمل طموحات مصيرية لأبناء القارة الأفريقية، لافتة إلى أن مصر استطاعت أن تستعيد ريادتها داخل القارة واستعادة مكانة القارة بالعالم.

وأضافت فاخر، خلال استضافتها ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على قناة "مصر الأولى"، أن جهود مصر لدعم القارة الأفريقية لم تكن على مدار هذا العام فقط، وإنما بدأت منذ 5 سنوات ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادة مصر.

وأوضحت أستاذ الاقتصاد، أن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية من أهم الإنجازات الاقتصادية التي تمت خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لهذا العام، مضيفة: "مصر غيرت من صورة القارة الأفريقية من كونها قارة تستقبل المساعدات الإنسانية، وأصبحنا نتحدث عن المصالح المتبادلة مع دول العالم، وتحقيق التنمية المستدامة لدول القارة بالاعتماد على ركائز البنية التحتية بدول القارة والاهتمام بالشباب وتدرييبهم".
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