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خبيرة: السيسي لديه منظور إنساني للقضايا الأفريقية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:34 ص
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أشرقت حفني
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قالت الدكتور هبة البشيشي، مدرس العلوم السياسية بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية، إن مصر خلال رئاستها للدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، أثبتت وجود وحضور كبير جدا لمتابعة كافة القضايا الأفريقية الملحة.

وأضافت البشيشي، خلال استضافتها ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على قناة "مصر الأولى"، الثلاثاء، أن مصر ركزت على عدد من الملفات خلال رئاسة الاتحاد الأفريقي، أبرزها أزمة الملف الليبي ومباردة إسكات البنادق، لافتة إلى أننا لدينا إشكالية في أفريقيا تتمثل في انفجار بؤر الصراعات بشكل غير مسبوق.

وأوضحت  مدرس العلوم السياسية، أن الرئيس السيسي لديه منظور إنساني في تعاملاته مع القضايا الملحة في القارة الأفريقية، وهو دائما ما يتحدث عن تنمية الإنسان الأفريقي الذي لديه أزمات بسبب انقطاع التنمية عن الدول الأفريقية التي عانت من الاحتلال لعقود طويلة، لافتة إلى أن أيضا مصر أبدت اهتمامًا كبيرًا لإنهاء الصراع في جنوب السودان، وتم توقيع وثيقة السلام بين المتنازعين في القاهرة.
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الكلمات المفتاحية

مصر السيسي أفريقيا

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