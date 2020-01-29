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تقييم مميز للمحمدي وتريزيجيه بعد التألق في مباراة استون فيلا ضد ليستر سيتي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:23 ص
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المحمدي وتريزيجيه
المحمدي وتريزيجيه
علي ماهر حلمي
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نشرت شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء تقييم لاعبي نادي أستون فيلا ضد ليستر سيتي، ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بعد المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام والتي شهدت تألق لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه.

واستطاع تريزيجيه قيادة نادي أستون فيلا الي دور نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، وفي انتظار الفائز من مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره نادي مانشستر يونايتد بدور نصف النهائي الثاني للبطولة، والذي سيقام اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب الاتحاد الدولي بمدينة مانشستر.

تعرف علي تقييم أحمد المحمدي و محمود تريزيجيه بعد مباراة استون فيلا ضد ليستر سيتي:
رغم مشاركة لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه في المباراة أمام نادي ليستر سيتي في الدقائق العشرة الأخير إلا وقد حصلا اللاعبان علي تقييم مميز من شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء التي نشرت تقييم اللاعبين عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر وشهدت حصل لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزجيه علي تقييم 7.1 وظهير أيمن منتخبنا الوطني أحمد المحمدي علي تقييم 6.8 من 10 بينما حصل ظهير أيمن نادي استون فيلا تارجيت علي أعلي تقييم في المباراة وهو 8.1.

تعرف علي نتيجة مباراة أستون فيلا ضد ليستر سيتي:
صعد نادي أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه إلى نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بعد الفوز على حساب نظيره نادي ليستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام وشارك لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزجيه في المباراة من الدقيقة 80 ونجح جناح منتخب مصر الوطني محمود حسن تريزيجيه تسجيل هدف الفوز لنادي أستون فيلا في الدقيقة 93 من اسيست أحمد المحمدي ليصعد نادي أستون فيلا الي نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

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