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البنك المركزي: مليار جنيه لدعم المشروعات التكنولوجية للشباب

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:40 ص
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طارق عامر محافظ البنك المركزي
طارق عامر محافظ البنك المركزي
أشرقت حفني
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قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن البنك أنشأ صندوق بقيمة مليار جنيه لدعم تمويل مشروعات الشباب الذين يتقدمون بأفكار في مشروعات التكنولوجيا، والتكنولوجيا المالية باعتبارها من أهم المشروعات في الوقت الحالي.

وأضاف عامر، خلال استضافته، مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على فضائية "دي أم سي"، أن البنك المركزي يجهز لهؤلاء الشباب مبنى ليكون مختبرًا لتنفيذ أفكارهم في مبنى البنك المركزي القديم، وذلك للعمل على اختبار الأفكار التي يتقدمون بها، وإذا ثبت أن المشروعات التي تم التقدم بها مجدية يتم تقديم الدعم المالي لهم.

وأوضح محافظ البنك المركزي، أن البنك يعمل على استغلال الموهبة والعقول المصرية، لأن الموهبة هي أغلى ما نملك، لافتًا إلى أنه يتم تدريب جميع المختصين بهذه المشروعات، من خلال حضانات لرواد الأعمال مع جامعة النيل بالتعاون مع البنوك، وذلك لإعطاء الخبرة للشباب أصحاب المشروعات الجيدة لمساعدتهم في دراسة المشروع وتمويله وتنفيذه.
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