طارق عامر: مبنى البنك المركزي في العاصمة الإدارية مشرف جدًا



وأضاف "عامر"، خلال استضافته، مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على فضائية "دي أم سي"، أنه خلال جولاته على البنوك المركزية في العالم بالمقارنة مع البنك المركزية للعالم رأى أن هناك فرقًا شديدًا في الاهتمام بمظهر البنك المركزي المصري.



وأوضح محافظ البنك المركزي، أن البنوك المركزية في الخارج مفخرة للدولة، وتعكس صورة الدولة لأنها تستقبل العديد من وفود دول العالم، مشيدًا بمعدل العمل في العاصمة الإدارية، مؤكدا أنه يجري بشكل جيد ومعدلات الإنجازات عالية جدا، لإنجاز إتمام نقل الهيئات الحكومية للعاصمة الإدارية.



قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن البنك المركزي سينتقل للعاصمة الإدارية الجديدة ضمن خطة الدولة لنقل المؤسسات الحكومية، معلقا: "عاملين مبنى مشرف جدا".