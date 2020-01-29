موعد مباراة أرسنال القادمة في الدوري الإنجليزي

يستعد فريق أرسنال بقيادة مدربه ميكيل ارتيتا لمواجهة فريق بيرنلي يوم الأحد 2 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب تيرف مور ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





موعد مباراة أرسنال ضد بورنموث :-

وسوف تقام المباراة بين فريق أرسنال وفريق بيرنلي في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثالثة عصراً بتوقيت دولة المغرب العربي.





نتيجة مباراة أرسنال الماضية :-

وكان قد حقق فريق أرسنال فوزا صعبا على فريق بورنموث منذ يومين في إطار منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب السيلهرست بارك.





وتولي ميكيل ارتيتا قيادة تدريب الفريق مؤخرا بدلا من المدرب الإسباني يوناي إيمري الذي قدم مستويات سيئة مع الجانرز هذا الموسم، خاصة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في بداية الموسم.





الجدير بالذكر أن فريق أرسنال قد حقق تعادلا مثيرا مع فريق تشيلسي في ديربي لندن بالمباراة التي أقيمت على ملعب الستامفورد بريدج بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي تعرض المدافع البرازيلي ديفيد لويز للبطاقة الحمراء في الشوط الأول.