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كريم عبد العزيز رقم واحد بقائمة Trending يوتيوب بعد ظهوره في "صاحبة السعادة"

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:59 ص
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بوابة الفجر
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تصدر النجم كريم عبد العزيز، قائمة Trending بموقع الفيديوهات الشهير يويتيوب عقب ظهوره، في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، عبر فضائية "dmc".

وتحدث كريم عبد العزيز خلال الحلقة، عن فيلمه "الفيل الأزرق"، واصفًا له بأنه أفضل فيلم، وشخصية قدمها في مسيرته الفنية.

وأعرب كريم عبدالعزيز عن حبه الشديد لشخصية "يحيى راشد" التي قدمها، في فيلمه "الفيل الأزرق"، وعن سبب هذا الحب لهذه الشخصية.

وقال كريم عبد العزيز: "أحب الشخصيات التي بها صراع، لأنه لابد من وجود شىء غير سوي فى الدراما، لتوصيل به شىء للمجتمع أو للمشاهد".

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