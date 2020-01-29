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موعد مباراة إنتر ميلان اليوم| مشاهدة مباراة إنتر وفيورنتينا اليوم 29-1-2020 في كأس إيطاليا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:59 ص
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إنتر ميلان
إنتر ميلان
محمد الصو
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يستعد ملعب سان سيرو، لاستضافة مباراة نارية وصعبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي وضيفه فيورنتينا، ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس إيطاليا.

ويسعى النيترايزوري بقيادة أنطونيو كونتي المدير الفني، لتحقيق الفوز على أرضه ووسط جماهيره، وتسجيل حضورًا في نصف نهائي اللقب، أملًا في حصده.

وكان إنتر ميلان، فاز على كالياري برباعية مقابل هدف وحيد بدور الستة عشر بالمسابقة، فيما صعد فيورنتينا للدور ربع نهائي بعدما أقصى منافسه أتلانتا بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويحتل إنتر ميلان، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة، فيما يحتل فيورنتينا المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد فيورنتينا بالكأس
وتُقام مباراة إنتر ميلان ضد فيورنتينا، اليوم الأربعاء 29 يناير الجاري، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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توقيت مكة العربيه إنتر ميلان ضد فيورنتينا إنتر ميلان

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