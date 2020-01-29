عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة ريال مدريد اليوم| مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة اليوم الأربعاء 29-1-2020 في كأس ملك إسبانيا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:54 ص
Advertisements
ريال مدريد
ريال مدريد
عبد القادر عرابي
Advertisements
يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفاً على نظيره ريال سرقسطة اليوم الأربعاء 29 يناير، في إطار مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، والمقرر إقامتها على معقل سرقسطة "لا روماريدا".

ويطمح النادي الملكي في تخطي عقبة سرقسطة في كأس الملك، وبلوغ الدور ربع النهائي، فيما يأمل الفريق الأندلسي في تفجير مفاجأة من العيار الثقيل، وإقصاء القطب الآخر في العاصمة مدريد، عقب خروج أتليتيكو مدريد من دور الـ 32 على يد فريق ليونيسا.

بلغ ريال مدريد هذا الدور، بعد أن تغلب على فريق سلامينكا في دور الـ 32 من البطولة بثلاثية مقابل هدف، فيما أزاح سرقسطة فريق فريق ريال مايوركا بنفس النتيجة.

موعد مباراة ريال سرقسطة ضد ريال مدريد والقنوات الناقلة لها

ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم الأربعاء، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، الثانية عشرة عند منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، التاسعة مساء بتوقيت تونس والجزائر، الثامنة مساء بتوقيت جرينتش.

تنقل المباراة على قناة السعودية الرياضية الأولى "KSA Sports 1 HD" المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، وفق التردد 12248 عمودي، بمعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح خطأ 3/4، وسيعلق على المباراة المعلق ابسعودي الشهير فهد العتيبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ملخص مباراة ريال مدريد اليوم ملخص مباراة ريال مدريد ملخص ريال مدريد مباراة ريال مدريد اليوم مباراة ريال مدريد سلامي ريال مدريد وبلد الوليد ريال مدريد واتلتيكو مدريد ريال مدريد اليوم ريال مدريد توقيت مكة بلد الوليد الدوري الاسباني اخبار ريال مدريد

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة ضد صالح جمعة

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

منذ حوالي 5 ساعات

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

منذ حوالي 5 ساعات

ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020

منذ حوالي 4 ساعات

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020.. أنقر هنا للاستعلام عنها من بوابه التعليم الاساسي

منذ حوالي 5 ساعات

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

منذ حوالي 5 ساعات

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

منذ حوالي 5 ساعات

بوابه التعليم الاساسي | معرفة كشف نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي 2020 برقم الجلوس "كل المحافظات".. استعلم عن نتائج الشهادة الإعدادية

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر on sport يلا كورة رابط ماتش الزمالك اليوم هدف shikabala

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة حسني مبارك (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 11 ساعة

بوابة نتائج التعليم الاساسى 2019 | ننشر كشف نتيجة الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي 2020 التيرم 1 برقم الجلوس (جميع المحافظات) عبر cairogovresults

منذ حوالي 5 ساعات

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

منذ حوالي 5 ساعات

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة جديدة من فايلر أمام الهلال السوداني

منذ حوالي 13 ساعة

بوابه التعليم الاساسي تتيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019-2020 التيرم الأول.. اختر محافظتك وسجل رقم جلوسك

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

كأس ملك إسبانيا .. عبور الكبار ومفاجآت طفيفة وخماسي في الإنتظار

عاجل.. مواجهة سهلة لريال مدريد في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس إسبانيا

موعد مباراة ريال مدريد القادمة بعد الفوز على بلد الوليد

جدول مباريات كأس ملك إسبانيا اليوم على قنوات السعودية الرياضية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:10 م

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

11:12 م

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

11:15 م

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

11:12 م

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

11:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status