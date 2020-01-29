موعد مباراة ريال مدريد اليوم| مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة اليوم الأربعاء 29-1-2020 في كأس ملك إسبانيا

يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفاً على نظيره ريال سرقسطة اليوم الأربعاء 29 يناير، في إطار مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، والمقرر إقامتها على معقل سرقسطة "لا روماريدا".





ويطمح النادي الملكي في تخطي عقبة سرقسطة في كأس الملك، وبلوغ الدور ربع النهائي، فيما يأمل الفريق الأندلسي في تفجير مفاجأة من العيار الثقيل، وإقصاء القطب الآخر في العاصمة مدريد، عقب خروج أتليتيكو مدريد من دور الـ 32 على يد فريق ليونيسا.





بلغ ريال مدريد هذا الدور، بعد أن تغلب على فريق سلامينكا في دور الـ 32 من البطولة بثلاثية مقابل هدف، فيما أزاح سرقسطة فريق فريق ريال مايوركا بنفس النتيجة.





موعد مباراة ريال سرقسطة ضد ريال مدريد والقنوات الناقلة لها





ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم الأربعاء، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، الثانية عشرة عند منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، التاسعة مساء بتوقيت تونس والجزائر، الثامنة مساء بتوقيت جرينتش.



