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مواطن مصري في الصين يروي تفاصيل تفشي "كورونا": "مستنيين الفرج"

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:54 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
أشرقت حفني
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قال علي مسعود، مواطن مصري يدرس بجامعة ووهان للغزل والنسيج، إن عدد أفراد البعثة المصرية في الجامعة 10 أشخاص، ومنذ إعلان الحجر الصحي في أنحاء الصين يوم 22 يناير الجاري، بسبب تفشي فيروس كورونا لم يغادروا مقر السكن الجامعي.

وأضاف "مسعود"، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الخروج لشراء أي سلع يتم بإجراءات معينة ويتم أخد البيانات الشخصية قبل النزول للشارع وبعد العودة وضرورة ارتداء الكمامة، معلقا: "بنحاول نعيش بس مستنيين الفرج".

وأوضح المواطن المصري، أن هناك نقصًا في توافر الخضراوات والفاكهة وارتفعت أسعارها بشكل كبير جدا، خاصة مع عدم توافر وسائل المواصلات بعد إعلان الحجر الصحي في أنحاء البلاد، معقبًا: هناك تعليمات مشددة على الجميع أنه إذا شعر بارتفاع درجة الحرارة لا يتحرك من مكانه إلا بعد أن تصل له سيارة إسعاف لنقله للمستشفى/ واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن وضعه الصحي.
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