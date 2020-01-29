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تعرف على عدد مشاهدات "الصعيد يا دولة" لحكيم (فيديو)

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:23 ص
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بوابة الفجر
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طرح المطرب الشعبي حكيم، أغنيته الجديدة "الصعيد يا دولة" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات  "يويتوب".

وحققت الأغنية رواجًا لدى الجمهور، حيث حازت على إعجاب الكثير وهي من كلمات عصام حجاج، وتلحين تامر حجاج.

ونجح الكليب حتى الآن في حصد أكثر من 272,273 مشاهدة منذ طرحه في 23 يناير الجاري.

"الموضة السنة دي"
ومؤخرًا طرح حكيم، كليب أغنيته الجديدة "الموضة السنة دي" ولذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب" .

وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من مليون مشاهدة منذ طرحها في 16 يونيو الجاري.

الأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع زيزو فاروق.


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