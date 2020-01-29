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مواطنة مصرية بالصين تكشف تفاصيل حياة الرعب بسبب كورونا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:54 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أشرقت حفني
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قالت الدكتورة سوزان عطية، عضو بعثة دكتوراة بجامعة هاوزنونج ووهان الصينية، إن الوضع في المدينة غير مستقر بسبب تفشي فيروس كورونا في المدينة، معلقة: "الناس هنا صاحيين ليل ونهار خايفين.. وإحنا مستنيين أي قرار من السفارة المصرية بشأن ترحيل الجالية من ووهان".

وأضافت "سوزان"، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنها تعمل في الصين منذ 4 سنوات، مؤكدة أن الصين أصبحت مغلقة تماما منذ يوم 22 يناير، وتم إعلان حالة الحجر الصحي في جميع أنحاء الصين، ووقف وسائل المواصلات وتأجيل كافة الرحلات الجوية.

وأكدت المواطنة المصرية، أن الجالية المصرية حتى الآن لم تظهر أي حالات إصابة بين أفرادها بالفيروس وأن السفارة المصرية تتواصل معهم دائما، قائلة: "بيتواصولوا معانا ليل نهار"، وهناك مشاورات مع السفارة، معقبة: "مخرجناش من البيت بقالنا 10 أيام، ومفيش أي خروج من البيوت لكل الناس، لأن الفيروس منتشر بشكل كبير".
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الكلمات المفتاحية

ووهان الصينية ووهان الصيني فيروس كورونا فيروس

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