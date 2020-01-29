لأول مرة ابنة رانيا يوسف تعلق على أزمة فستان البطانة

قالت ابنة الفنانة رانيا يوسف، إنها تجد ما ترتديه والدتها عادياً، مع الإشارة إلى أنها لا تعير الكثير من الأهمية لما حكي عنها بسبب فستان البطانة الشهير.

واعتبرت في تصريحات صحفية، أن والدتها نجحت في تغيير طريقة النظر إلى الموضة والحكم عليها رغم أن بعض الأشخاص لم يحبوا ذلك.





وأضافت أن والدتها فعلت ما لا يمكن أي امرأة اخرى في مصر أن تفعله.





وشار إلى أن رانيا أثارت الجدل في وقت سابق بعد تصريح أطلقته في حلقة من برنامج "القاهرة الآن" بشأن فكرة مسلسلها الجديد "الآنسة فرح" الذي يناقش قضية تلقيح الفتاة عن طريق الخطأ.





وقالت في لقاء تلفزيوني آخر إن كل ما أثير حول ذلك التصريح دل على أنه تم فهمها بشكل خاطئ وأضافت: "قلت نصاً إن هذه الواقعة لم تحدث فى مصر".







