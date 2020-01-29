Advertisements
Advertisements
Advertisements

توتنهام يعلن عن مفاجأة سارة لجماهيره قبل موقعة مانشستر سيتي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:59 ص
Advertisements
توتنهام
توتنهام
حسن شحاتة
Advertisements
كشف الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام الإنجليزي،  عن تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني الدولي، جيوفاني لو سيلسو، بشكل نهائي قادما من نادي ريال بيتيس الإسباني.

تفاصيل انتقال لو سيلسو إلى توتنهام

انتقل الأرجنتيني لو سيلسو إلى نادي توتنهام في الموسم الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مقابل 16 مليون يورو، أي ما يعادل 278.1 مليون جنيه مع وجود بند أحقية الشراء لصالح الفريق الإنجليزي.

وقام نادي توتنهام بتفعيل العقد بشكل نهائي اليوم، ليوقع على عقد مع السبيرز حتى عام 2025، مقابل الحصول على 27 مليونا و500 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل 35 مليونا و700 ألف دولار، و564 مليون جنيه مصري.
وكان لو سيلسو قد شارك مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام في 20 مباراة هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل هدفين فقط.

توتنهام ما بين بيع أريكسن وتفعيل عقد لو سيلسو

وجاء إعلان تفعيل بند التعاقد مع لو سيلسو، في اليوم ذاته الذي أعلن خلاله بيع لاعب الوسط الدولي الدنماركي، كريستيان إريكسن، مقابل 16 مليونا و900 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 572.2 مليون جنيه.

وكتب توتنهام في بيانه: "سعداء بالإعلان عن تفعيل بند شراء جيوفاني لو سيلسو بشكل نهائي".

واختتم "لاعب الوسط قدم أداء مذهلا، استحق من خلاله تثبيت قدميه في الفريق، بعد إصابة في الفخذ قلصت مشاركاته، في الفترة الأولى من إعارته للنادي".

موعد مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي

والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القم بنادي توتنهام يصطدم بنظيره مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل، في قمة مباريات الجولة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج.
Advertisements

أخبار تهمك

بوابه التعليم الاساسي | معرفة كشف نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي 2020 برقم الجلوس "كل المحافظات".. استعلم عن نتائج الشهادة الإعدادية

منذ حوالي 4 ساعات

بوابة نتائج التعليم الاساسى 2019 | ننشر كشف نتيجة الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي 2020 التيرم 1 برقم الجلوس (جميع المحافظات) عبر cairogovresults

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة ضد صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ حوالي 4 ساعات

ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020

منذ ساعتين و 5 دقيقة

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة من فايلر أمام الهلال السوداني

منذ حوالي 11 ساعة

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة حسني مبارك (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 9 ساعات

بوابه التعليم الاساسي تتيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019-2020 التيرم الأول.. اختر محافظتك وسجل رقم جلوسك

منذ حوالي 4 ساعات

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

منذ حوالي 4 ساعات

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

منذ حوالي 4 ساعات

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020.. أنقر هنا للاستعلام عنها من بوابه التعليم الاساسي

منذ حوالي 4 ساعات

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

منذ حوالي 3 ساعات

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر on sport يلا كورة رابط ماتش الزمالك اليوم هدف shikabala

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:10 م

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

11:12 م

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

11:15 م

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020.. أنقر هنا للاستعلام عنها من بوابه التعليم الاساسي

11:14 م

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

11:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status