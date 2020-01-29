"المتابعات الإخبارية المُعمقة" دورة تدريبية جديدة للصحفيين.. تعرف على التفاصيل

تنظم لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، ورشة تدريبية حول "المتابعات الإخبارية المعمقة"، وذلك في إطار خطة نقابة الصحفيين لتطوير الأداء المهني للصحفيين في كافة مجالات وأنماط الصحافة الورقية والإلكترونية.





وتتناول الورشة:





- تطوير المستوى الصحفي بما يتناسب مع احتياجات ورغبات واهتمامات القراء، وبما يواكب التطور السريع الذي تشهده كافة وسائل الإعلام.





- كيفية تناول الموضوعات المتعلقة بالأحداث واختيار زوايا مختلفة.





- انتقاء المصادر وأساليب التحقق من المعلومات المتاحة.





- أسلوب السرد القصصي في كتابة الموضوعات.





- الورشة مجانية لجميع الزملاء والزميلات.





- يحصل المشارك عقب نهاية الدورة على شهادة معتمدة من معهد التدريب بالنقابة.



