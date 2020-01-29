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"المتابعات الإخبارية المُعمقة" دورة تدريبية جديدة للصحفيين.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:04 ص
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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تنظم لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، ورشة تدريبية حول "المتابعات الإخبارية المعمقة"، وذلك في إطار خطة نقابة الصحفيين لتطوير الأداء المهني للصحفيين في كافة مجالات وأنماط الصحافة الورقية والإلكترونية.

وتتناول الورشة:

- تطوير المستوى الصحفي بما يتناسب مع احتياجات ورغبات واهتمامات القراء، وبما يواكب التطور السريع الذي تشهده كافة وسائل الإعلام.

- كيفية تناول الموضوعات المتعلقة بالأحداث واختيار زوايا مختلفة.

- انتقاء المصادر وأساليب التحقق من المعلومات المتاحة.

- أسلوب السرد القصصي في كتابة الموضوعات.

- الورشة مجانية لجميع الزملاء والزميلات.

- يحصل المشارك عقب نهاية الدورة على شهادة معتمدة من معهد التدريب بالنقابة.

ويبدأ الحجز يوم الخميس 30 يناير 2020 بمركز التدريب بالنقابة بالدور السابع، وتُعقد الورشة في الفترة من 11 إلى 13 فبراير 2020 من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الرابعة عصرًا، وتتولى التدريب الزميلة مروى ياسين الكاتبة الصحفية.
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نقابة الصحفيين دورة تدريبية للصحفيين دورات تدريبية بنقابة الصحفيين المتابعة الإخبارية المعمقة الفجر

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