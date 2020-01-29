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عاجل.. بعثة الزمالك تتجه إلي أنجولا استعدادًا لمواجهة أول أغسطس

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:27 ص
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الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار القاهرة، في الثانيه والربع فجر اليوم  متوجهه  إلى  أنجولا استعدادا لمواجهة مضيفه أول أغسطس الأنجولي يوم السبت المقبل.

وتصل البعثه إلى مطار أديس أبابا في السابعه صباح اليوم حيث تمكث ترانزيت ساعه ونصف الساعه بعدها تستقل طائره أخرى إلى العاصمه لواندا 

ويرأس البعثة المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس القلعة البيضاء. 

ويلعب الزمالك مع أول أغسطس الأنجولي في ختام مباريات المجموعة الأولى من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا. 

وكان الزمالك قد ضمن تأهله لدور ربع النهائي من البطولة، كثاني المجموعة الأولى مع مازيمبي الكونغولي، ويدخل الفريق الأبيض المباراة في رصيده 8 نقاط بالمركز الثاني في مجموعته.

وضمت قائمة الزمالك لمباراة أول أغسطس كل من محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عواد ومحمد صبحى ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة وأحمد عيد ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ومحمد اوناجم وكريم بامبو ومحمد عنتر واسلام جابر ومصطفي فتحى ويوسف اوباما ومصطفى محمد وكاسونجو وعمر السعيد.
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