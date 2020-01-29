أمن الإسماعيلية يضبط أخطر تاجر "حشيش"



تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة أبوصوير، من إلقاء القبض على أخطر تاجر يقوم ببيع مخدر الحشيش، قبل ترويجه بضاعته على عملائه بالمحافظة.وتلقى اللواء جمال غزالي، مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد عصام عطوان، مدير مباحث المديرية، يفيد اعتزام تاجر مخدرات بترويج صفقة من جوهر الحشيش على عملائه بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبعمل التحريات السرية أكدت صحة المعلومات.وتم تكليف العقيد خالد حبيب رئيس إدارة البحث الجنائي لغرب الإسماعيلية، والرائد سيد عبد العال رئيس مباحث مركز شرطة أبوصوير، ومعاونيه النقباء أحمد طلبة، وأحمد رضا، وأشرف الصوالحي، الذين قاموا بإصدار إذن من النيابة العامة، وعمل خطة أمنية ومداهمة المتهم وتم ضبطه، وتبين أنه يدعى، "سالمان. م. س " 25 عامًا" مقيم بمنطقة بقرية السبع أبار شرقية دائرة أبوصوير، وبتفتيشه عثر بحوزته على 7 طرب من جوهر الحشيش المخدر، ومبالغ مالية، وهاتف محمول.