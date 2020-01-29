Advertisements
Advertisements
Advertisements

أمن الإسماعيلية يضبط أخطر تاجر "حشيش"

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:00 ص
Advertisements
العميد عصام عطوان
العميد عصام عطوان
الفجر | محافظات
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة أبوصوير، من إلقاء القبض على أخطر تاجر يقوم ببيع مخدر الحشيش، قبل ترويجه بضاعته على عملائه بالمحافظة.

وتلقى اللواء جمال غزالي، مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد عصام عطوان، مدير مباحث المديرية، يفيد اعتزام تاجر مخدرات بترويج صفقة من جوهر الحشيش على عملائه بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبعمل التحريات السرية أكدت صحة المعلومات.

وتم تكليف العقيد خالد حبيب رئيس إدارة البحث الجنائي لغرب الإسماعيلية، والرائد سيد عبد العال رئيس مباحث مركز شرطة أبوصوير، ومعاونيه النقباء أحمد طلبة، وأحمد رضا، وأشرف الصوالحي، الذين قاموا بإصدار إذن من النيابة العامة، وعمل خطة أمنية ومداهمة المتهم وتم ضبطه، وتبين أنه يدعى، "سالمان. م. س " 25 عامًا" مقيم بمنطقة بقرية السبع أبار شرقية دائرة أبوصوير، وبتفتيشه عثر بحوزته على 7 طرب من جوهر الحشيش المخدر، ومبالغ مالية، وهاتف محمول.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

تاجر مخدرات الحشيش أخبار

أخبار تهمك

ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة حسني مبارك (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 12 ساعة

بوابه التعليم الاساسي | معرفة كشف نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي 2020 برقم الجلوس "كل المحافظات".. استعلم عن نتائج الشهادة الإعدادية

منذ حوالي 6 ساعات

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

منذ حوالي 6 ساعات

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

منذ حوالي 7 ساعات

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020.. أنقر هنا للاستعلام عنها من بوابه التعليم الاساسي

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

منذ حوالي 7 ساعات

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

منذ حوالي 7 ساعات

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة جديدة من فايلر أمام الهلال السوداني

منذ حوالي 14 ساعة

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

منذ حوالي 7 ساعات

بوابة نتائج التعليم الاساسى 2019 | ننشر كشف نتيجة الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي 2020 التيرم 1 برقم الجلوس (جميع المحافظات) عبر cairogovresults

منذ حوالي 6 ساعات

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر on sport يلا كورة رابط ماتش الزمالك اليوم هدف shikabala

منذ حوالي 11 ساعة

بوابه التعليم الاساسي تتيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019-2020 التيرم الأول.. اختر محافظتك وسجل رقم جلوسك

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة ضد صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أمن الإسماعيلية يضبط عاطل بحوزته 130 قطعة حشيش

ضبط 130 قطعة حشيش بحوزة عاطل في الإسماعيلية

ضبط هارب بحوزته 25 قطعة من مخدر الحشيش في الإسماعيلية

أمن الإسماعيلية يضبط تاجر مخدرات هارب بحوزته كمية من الحشيش

'أمن الإسماعيلية' يضبط عامل بحوزته 7 طرب من مخدر الحشيش

سقوط 12 متهما بحوزتهم مخدرات بمدينة أبوصوير بالإسماعيلية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:10 م

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

11:12 م

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

11:15 م

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

11:12 م

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

11:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status