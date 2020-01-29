رئيس جامعة القاهرة: لا شيء مقدس إلا القرآن والسنة النبوية



وأضاف الخشت، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أنه طرح رؤية لخطاب ديني جديد يقوم على العودة لصحيح الدين بالقرآن والسنة ودعيت لتجاوز العقدية الأشعرية، موضحًا أنه دعا للعقيدة القائمة على اليقين والنصوص قطعية المعنى والدلالة، ولا يعقل أن نبني عقليتنا على ظنون وأمور لا يقين فيها.



وتابع رئيس جامعة القاهرة: فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر كان يرد على شخص غير موجود، ولم أقل الأشياء التي تفضل سيادته بالرد عليها، وأنا دعيت لتطوير علوم الدين وليس إحيائها، ولا شىء مقدس لدينا سوى القرآن الكريم والسنة النبوية، أما بالنسبة للعلوم البشرية فهي قابلة للخطأ وبها عناصر إيجابية وأخرى سلبية.



قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن كلمته اليوم بمؤتمر الأزهر لتجديد الفكر الديني، كانت مدروسة، نظرا لخبرته ودراسته على مدار 40 عامًا، معلقا: "كلمتي كانت مكتوبة ولكنني لم أعتد على القراءة من ورقة، وليست هذه قيمة العلماء، وعدم استخدامي الورقة في القراءة، هذا لا يعني عدم دراستها".