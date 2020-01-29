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مدرب منتخب مصر يصدم الزمالك بسبب مستواه أمام دجلة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:11 ص
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الزمالك
الزمالك
ريهام عبد المحسن
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أعرب سيد معوض المدرب المساعد لمنتخب مصر عن عدم رغبته في مواجهة الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا كما شدد بأن خروجهم من بطولة دوري أبطال أفريقيا سيؤثر بالسلب على مستوى المنتخب.

وقال معوض في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر:"الزمالك قدم مباراة سيئة أمام وادي دجلة وغياب طارق حمدي أثر عليه".

وأضاف :"آداء كلا من الأهلي والزمالك في أفريقيا غير مطمئن وغياب الروح والقدرة البدنية من الممكن أن يطيح بهم خارج البطولة".

وتابع :"خروج الأهلي والزمالك من دور المجموعات أو الدور المقبل في بطولة دوري أبطال أفريقيا سيؤثر بالسلب على مستوى المنتخب".

وأردف قائلا :"أتمنى أن يواجه الأهلي الرجاء المغربي في حالة تصدره للمجموعة وفي حالة حصوله على المركز الثاني أتمنى أن يواجه الترجي التونسي".

واستطرد قائلا :"أتمنى ألا يواجه الأهلي الزمالك في الدور المقبل في دوري أبطال أفريقيا لأني أتمنى وصولهم للنهائي".

وواصل :"تريزيجيه من اللاعبين المميزين مع المنتخب في الفترة الأخيرة ومن الممكن عودة عمرو وردة في حالة تألقه".

واكمل معوض تصريحاته قائلاً :"نتواصل مع أحمد حجازي وهو من اللاعبين المميزين مع فريقه ولا يوجد خلاف معه وهناك أوقات فيها الصمت فيها أفضل من الكلام".

واختتم معوض تصريحاته قائلاً :"من المرجح أن يسافر حسام البدري إلى إنجلترا للاجتماع مع محمد صلاح في الفترة المقبلة".
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