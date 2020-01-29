Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على الصفقات المتوقعة لليجا في الميركاتو الشتوي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:05 ص
Advertisements
الليجا
الليجا
ريهام عبد المحسن
Advertisements
بدأ العد التنازلي للميركاتو الشتوي، حيث يتبقى أقل من أربع أيام على نهايته لذلك تحاول أندية أوروبا عقد صفقات مميزة قبل نهاية الميركاتو الحالي، تعتبر أندية إسبانيا من أنشط الفرق في سوق الانتقالات الشتوية، حيث ارتبطت كبار أندية الليجا بالعديد من الأسماء في الفترة الماضية أبرزها برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية وفالنسيا الذين لديهم أهدافاً محددة في الميركاتو الشتوي في حين ريال مدريد لا يسعى حالياً لإبرام صفقات جديدة، حيث اكتفى بالفوز بخدمات الشاب البرازيلي رينيير جيسوس. 

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن أهداف أندية الدوري الإسباني في الميركاتو الشتوي الحالي والتي جاءت على النحو التالي :

* ريال مدريد :
لا يرغب الملكي في عقد أي صفقة جديدة ولن يرحل عنه أي أحد باستثناء إمكانية رحيل الإسباني ماريانو دياز، حيث اكتفى بالتعاقد مع الشاب البرازيلي رينيير جيسوس.

* برشلونة :
يعتبر التعاقد مع مهاجم بديل للاوروجواياني لويس سواريز هدف برشلونة الأساسي في سوق الانتقالات الشتوية وذلك بسبب تعرض سواريز للإصابة والتي سيغيب بسببها حتى شهر أبريل على أقل تقدير، ويعد رودريجو مورينو نجم فالنسيا الحالي هو أهم المرشحين للانضمام لبرشلونة هذا الشهر، حيث يتفاوض مسئولو النادي حالياً على التعاقد معه لكن عملية الشراء لا تزال معقدة بعض الشيء بسبب عدم توافر الأموال اللازمة للحصوب على خدماته لذلك سيلجأ برشلونة للإعارة مع أحقية الشراء أو إجراء صفقة تبادلية من أجل ضم مورينو.

* أتلتيكو مدريد :
يعتبر الأوروجواياني إدينسون كافاني من أهداف أتلتيكو مدريد في الوقت المتبقي من سوق الانتقالات الشتوية الحالية، حيث يحاول النادي المدريدي بكل الطرق الفوز بخدمات الأوروجواني في الميركاتو الحالي وعدم الانتظار للصيف موعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن وكيل أعمال كافاني كان في مدريد من أجل إنهاء الصفقة لصالح الأتلتيكو ولكن باريس سان جيرمان لا يستسلم ويرغب في مبلغ 20 مليون يورو من أجل التخلي عن كافاني قبل نهاية عقده بستة أشهر بينما يعرض أتلتيكو مدريد مبلغ 10 مليون وقد يصل لـ 15 من أجل شراء النجم الأوروجواياني.

* إشبيلية :
دخل الإسباني سوسو نجم ميلان الإيطالي دائرة اهتمامات إشبيلية في سوق الانتقالات الشتوية وسيحاول الفريق الأندلسي التعاقد معه والتوصل لاتفاق نهائي مع ميلان الذي لن يتخلى عنه بمبلغ أقل من 25 مليون يورو.

* فالنسيا :
في حالة رحيل نجمه إلى برشلونة في الميركاتو الشتوي الحالي، سيتحرك الفريق الإسباني في الوقت المتبقي من سوق الانتقالات الشتوية إذا رحل نجمه رودريجو مورينو وسيسعى فالنسيا إلى التعاقد مع مهاجم بديل وتتجه الأنظار صوب باكو ألكاسير نجم بروسيا دورتموند الألماني الحالي والذي سبق له اللعب في صفوف فالنسيا والتألق معهم قبل انضمامه إلى برشلونة وبعدها إلى بروسيا دورتموند.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد الليجا الان الليجا الكرة المصرية الان الكرة العالمية الان الدوري الاسباني

أخبار تهمك

بوابه التعليم الاساسي تتيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019-2020 التيرم الأول.. اختر محافظتك وسجل رقم جلوسك

منذ حوالي 3 ساعات

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

منذ حوالي 4 ساعات

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

منذ حوالي 4 ساعات

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

منذ حوالي 4 ساعات

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة ضد صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ حوالي 4 ساعات

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020.. أنقر هنا للاستعلام عنها من بوابه التعليم الاساسي

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر on sport يلا كورة رابط ماتش الزمالك اليوم هدف shikabala

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة حسني مبارك (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة جديدة من فايلر أمام الهلال السوداني

منذ حوالي 11 ساعة

ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020

منذ ساعتين

بوابة نتائج التعليم الاساسى 2019 | ننشر كشف نتيجة الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي 2020 التيرم 1 برقم الجلوس (جميع المحافظات) عبر cairogovresults

منذ حوالي 3 ساعات

بوابه التعليم الاساسي | معرفة كشف نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي 2020 برقم الجلوس "كل المحافظات".. استعلم عن نتائج الشهادة الإعدادية

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

فالنسيا ينفي تقدم ريال مدريد بعرض لمهاجم الفريق

حصاد الصفقات في ميركاتو 2018.. صفقة رونالدو تهز العالم

أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 26 مارس.. البارسا يحسم صفقة نجم ليفربول

ماركا: برشلونة على مشارف إغلاق صفقة كبيرة

أخبار برشلونة اليوم: ميسي يقهر رونالدو والبرسا يطرد 3 نجوم في يناير وضربة موجة من نيمار وجوارديولا يحذر برشلونة

أخبار برشلونة اليوم: البرسا يفقد 4 لاعبين واتجاه كبير لخطف صفقة ريال مدريد وتفاصيل اقتراب الفريق من خطف أوباميانج

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:10 م

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

11:12 م

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

11:15 م

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020.. أنقر هنا للاستعلام عنها من بوابه التعليم الاساسي

11:14 م

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

11:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status