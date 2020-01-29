تعرف على الصفقات المتوقعة لليجا في الميركاتو الشتوي

بدأ العد التنازلي للميركاتو الشتوي، حيث يتبقى أقل من أربع أيام على نهايته لذلك تحاول أندية أوروبا عقد صفقات مميزة قبل نهاية الميركاتو الحالي، تعتبر أندية إسبانيا من أنشط الفرق في سوق الانتقالات الشتوية، حيث ارتبطت كبار أندية الليجا بالعديد من الأسماء في الفترة الماضية أبرزها برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية وفالنسيا الذين لديهم أهدافاً محددة في الميركاتو الشتوي في حين ريال مدريد لا يسعى حالياً لإبرام صفقات جديدة، حيث اكتفى بالفوز بخدمات الشاب البرازيلي رينيير جيسوس.





وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن أهداف أندية الدوري الإسباني في الميركاتو الشتوي الحالي والتي جاءت على النحو التالي :





* ريال مدريد :

لا يرغب الملكي في عقد أي صفقة جديدة ولن يرحل عنه أي أحد باستثناء إمكانية رحيل الإسباني ماريانو دياز، حيث اكتفى بالتعاقد مع الشاب البرازيلي رينيير جيسوس.





* برشلونة :

يعتبر التعاقد مع مهاجم بديل للاوروجواياني لويس سواريز هدف برشلونة الأساسي في سوق الانتقالات الشتوية وذلك بسبب تعرض سواريز للإصابة والتي سيغيب بسببها حتى شهر أبريل على أقل تقدير، ويعد رودريجو مورينو نجم فالنسيا الحالي هو أهم المرشحين للانضمام لبرشلونة هذا الشهر، حيث يتفاوض مسئولو النادي حالياً على التعاقد معه لكن عملية الشراء لا تزال معقدة بعض الشيء بسبب عدم توافر الأموال اللازمة للحصوب على خدماته لذلك سيلجأ برشلونة للإعارة مع أحقية الشراء أو إجراء صفقة تبادلية من أجل ضم مورينو.





* أتلتيكو مدريد :

يعتبر الأوروجواياني إدينسون كافاني من أهداف أتلتيكو مدريد في الوقت المتبقي من سوق الانتقالات الشتوية الحالية، حيث يحاول النادي المدريدي بكل الطرق الفوز بخدمات الأوروجواني في الميركاتو الحالي وعدم الانتظار للصيف موعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن وكيل أعمال كافاني كان في مدريد من أجل إنهاء الصفقة لصالح الأتلتيكو ولكن باريس سان جيرمان لا يستسلم ويرغب في مبلغ 20 مليون يورو من أجل التخلي عن كافاني قبل نهاية عقده بستة أشهر بينما يعرض أتلتيكو مدريد مبلغ 10 مليون وقد يصل لـ 15 من أجل شراء النجم الأوروجواياني.





* إشبيلية :

دخل الإسباني سوسو نجم ميلان الإيطالي دائرة اهتمامات إشبيلية في سوق الانتقالات الشتوية وسيحاول الفريق الأندلسي التعاقد معه والتوصل لاتفاق نهائي مع ميلان الذي لن يتخلى عنه بمبلغ أقل من 25 مليون يورو.





* فالنسيا :

في حالة رحيل نجمه إلى برشلونة في الميركاتو الشتوي الحالي، سيتحرك الفريق الإسباني في الوقت المتبقي من سوق الانتقالات الشتوية إذا رحل نجمه رودريجو مورينو وسيسعى فالنسيا إلى التعاقد مع مهاجم بديل وتتجه الأنظار صوب باكو ألكاسير نجم بروسيا دورتموند الألماني الحالي والذي سبق له اللعب في صفوف فالنسيا والتألق معهم قبل انضمامه إلى برشلونة وبعدها إلى بروسيا دورتموند.