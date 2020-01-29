مواطن مصري مقيم بالصين: "الأوضاع مرعبة بسبب فيروس كورونا" (فيديو)



وأضاف "عادل"، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن فيروس كورونا المستجد ينتقل عن طريق الهواء أيضا، وهو ما يؤدي لصعوبة التحرك والخروج، قائلا: "إحنا كمان بنخاف نفتح الشبابيك.. نحن في وضع لا نحسد عليه".



وأوضح المواطن المصري، أن الحالة الصحية للجالية المصرية في الصين مستقرة تمامًا، ولا صحة لأي شائعات يتم تداولها عن وفاة أول حالة بين الجالية المصرية، مؤكدا أن الجالية المصرية بخير، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتم رصد أي حالة إصابة أو وفاة بسبب الفيروس بين أبناء الجالية المصرية في الصين.



قال الدكتور مروان عادل، مواطن مصري يقيم بمدينة "ووهان" الصينية، إن الأوضاع في المدينة مرعبة جدًا، نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد في أنحاء المدينة، معلقا: "إحنا محبوسين في بيوتنا ومبنخرجش وتم عزل المنطقة تماما عن الصين والدنيا في كوكب وإحنا في كوكب تاني".